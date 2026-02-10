Демократы и Белый дом обмениваются предложениями на фоне приближающегося шатдауна для ответственного за иммиграционные операции DHS

Лидеры демократов в Конгрессе США заявили поздно вечером в понедельник, что предложение Белого дома является "неполным и недостаточным", на фоне того, как они требуют новых ограничений на иммиграционные меры президента США Дональда Трампа всего за несколько дней до истечения срока финансирования Министерства внутренней безопасности (DHS) страны, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявили, что встречное предложение Белого дома к списку требований, которые они передали на выходных, "не содержит ни деталей, ни законодательного текста" и не учитывает "обеспокоенность американцев относительно беззаконного поведения ICE (Миграционная и таможенная служба США)". Предложение Белого дома не было обнародовано публично.

Заявление демократов появилось на фоне нехватки времени, поскольку в субботу может начаться еще одно частичное прекращение работы правительства (шатдаун) в США. Среди требований демократов - требование о судебных ордерах, лучшая идентификация сотрудников DHS, новые стандарты применения силы и прекращение расового профилирования. Они говорят, что такие изменения необходимы после того, как в прошлом месяце федеральные агенты в Миннеаполисе застрелили двух протестующих.

Трамп смягчил тон и меняет руководство иммиграционных операций в Миннеаполисе после второй смертельной стрельбы

Ранее в понедельник лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун выразил оптимизм относительно редких переговоров между демократами и Белым домом, заявив, что наблюдается "прогресс вперед".

Тун сказал, что это хороший знак, что обе стороны обмениваются документами, и "надеемся, что они смогут найти здесь общий язык".

Но достичь согласия по сложному вопросу иммиграционного контроля будет сложно, особенно учитывая, что рядовые законодатели в обеих партиях скептически относятся к поиску общего языка, пишет издание.

Республиканцы отказались от просьб демократов, а некоторые имеют собственные требования, включая добавление законодательства, которое потребует подтверждения гражданства перед регистрацией американцев для голосования, и ограничения в отношении городов, которые, по их мнению, недостаточно направлены на борьбу с нелегальной иммиграцией.

И многие демократы, возмущенные агрессивными репрессиями Иммиграционной и таможенной службы, заявили, что не проголосуют ни за одну копейку финансирования Министерства внутренней безопасности, пока правоохранительные меры не будут радикально сокращены.

"В Министерстве внутренней безопасности необходимы кардинальные изменения, прежде чем законопроект о финансировании DHS будет принят, - сказал Джеффрис ранее в понедельник. - Точка. И точка".

Конгресс пытается пересмотреть законопроект о расходах Министерства внутренней безопасности США после того, как Трамп согласился на просьбу демократов о его отделении от более крупного мероприятия по расходам, которое вступило в силу на прошлой неделе. Этот пакет документов продлил финансирование Министерства внутренней безопасности США на текущем уровне только до 13 февраля, создав короткий промежуток времени для действий, на фоне того, как две партии обсуждают новые ограничения для ICE и других федеральных чиновников.

Хотя он согласился разделить финансирование, Трамп публично не ответил на конкретные требования демократов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в конце прошлой недели, что администрация Трампа готова обсудить некоторые пункты из списка демократов, но "другие, кажется, не имеют никакого основания для здравого смысла, и они не подходят для этой администрации".

Помимо ICE и Таможенной и пограничной службы США (CBP), законопроект о национальной безопасности включает финансирование Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Управления транспортной безопасности. Если Министерство внутренней безопасности (DHS) закроется, заявил Тун на прошлой неделе, "есть очень большая вероятность, что мы столкнемся с новыми проблемами с поездками", подобными 43-дневному шатдауну в прошлом году.

Законодатели обеих партий предложили выделить финансирование для ICE и пограничной службы и принять оставшуюся часть до пятницы. Но Тун отнесся к этой идее прохладно, заявив вместо этого, что Конгресс должен принять еще одно краткосрочное продление финансирования для всего DHS, пока ведутся переговоры о возможных новых ограничениях.

"Если потребуется дополнительное время, то, надеюсь, демократы будут готовы к еще одному продлению", - сказал Тун.

Многие демократы вряд ли проголосуют за еще одно продление, пишет издание. Но республиканцы потенциально могут получить достаточно голосов в обеих палатах от демократов, если они уверены в переговорах.

"Мяч на стороне республиканцев", - заявил Джеффрис в понедельник.

