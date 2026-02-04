Трамп подписал закон о возобновлении работы правительства США и завершении частичного шатдауна

Президент США Дональд Трамп официально подписал пакет законопроектов о бюджетных ассигнованиях объемом 1,2 триллиона долларов, что положило конец трехдневному частичному закрытию федеральных учреждений. Документ позволяет возобновить финансирование большинства правительственных структур до конца текущего финансового года, однако оставляет нерешенным вопрос долгосрочного бюджета для ключевого силового ведомства. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Подписанный закон обеспечивает полноценную работу 11 из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях до 30 сентября 2026 года. Это решение позволило открыть двери министерств обороны, транспорта, здравоохранения и труда, которые приостановили часть операций в прошлую субботу. Прорыв стал возможен после того, как Трамп лично вмешался в переговоры, призвав республиканцев в Палате представителей к единству.

Я рад подписать Закон о консолидированных ассигнованиях, чтобы немедленно возобновить работу федерального правительства и финансировать подавляющее большинство операций до конца финансового года. Этот законопроект – большая победа для американского народа – заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Новая финансовая пропасть для Министерства внутренней безопасности

Несмотря на общую разблокировку правительства, Министерство внутренней безопасности (DHS) получило финансирование лишь на две недели – до 13 февраля. Это стало результатом жесткого ультиматума демократов, которые требовали ограничения полномочий иммиграционных служб (ICE и CBP) после резонансных инцидентов в Миннеаполисе, где во время федеральных операций погибли двое граждан США – Алекс Претти и Рене Гуд.

У законодателей теперь есть лишь 10 дней, чтобы достичь согласия по бюджету. Демократы настаивают на введении обязательных нательных камер для агентов и запрете рейдов без судебных ордеров, тогда как администрация Трампа рассматривает эти требования как попытку препятствовать кампании по массовой депортации. Если компромисса не будет достигнуто до середины февраля, ведомство снова окажется перед угрозой шатдауна.

