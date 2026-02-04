Трамп підписав закон про відновлення роботи уряду США та завершення часткового шатдауну

Президент США Дональд Трамп офіційно підписав пакет законопроєктів про бюджетні асигнування обсягом 1,2 трильйона доларів, що поклав край триденному частковому закриттю федеральних установ. Документ дозволяє відновити фінансування більшості урядових структур до кінця поточного фінансового року, проте залишає невирішеним питання довгострокового бюджету для ключового силового відомства. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Підписаний закон забезпечує повноцінну роботу 11 із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 30 вересня 2026 року. Це рішення дозволило відкрити двері міністерств оборони, транспорту, охорони здоров'я та праці, які призупинили частину операцій минулої суботи. Прорив став можливим після того, як Трамп особисто втрутився в переговори, закликавши республіканців у Палаті представників до єдності.

Я радий підписати Закон про консолідовані асигнування, щоб негайно відновити роботу федерального уряду і фінансувати переважну більшість операцій до кінця фінансового року. Цей законопроєкт – велика перемога для американського народу – заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Нова фінансова прірва для Міністерства внутрішньої безпеки

Попри загальне розблокування уряду, Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) отримало фінансування лише на два тижні – до 13 лютого. Це стало результатом жорсткого ультиматуму демократів, які вимагали обмеження повноважень імміграційних служб (ICE та CBP) після резонансних інцидентів у Міннеаполісі, де під час федеральних операцій загинули двоє громадян США – Алекс Претті та Рене Гуд.

У законодавців тепер є лише 10 днів, щоб досягти згоди щодо бюджету. Демократи наполягають на запровадженні обов'язкових натільних камер для агентів та забороні рейдів без судових ордерів, тоді як адміністрація Трампа розглядає ці вимоги як спробу перешкоджати кампанії з масової депортації. Якщо компромісу не буде досягнуто до середини лютого, відомство знову опиниться перед загрозою шатдауну.

