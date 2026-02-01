$42.850.00
31 січня, 17:53 • 13775 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 25949 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 19133 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 19700 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 18105 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 13168 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 12010 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 6728 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11515 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18942 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
31 січня, 10:00 • 34141 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 18:21 • 63783 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
Демократи відмовляються допомогти республіканцям ухвалити пакет фінансування для уникнення "шатдауну" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Демократи в Палаті представників повідомили лідерам Республіканської партії, що не допоможуть ухвалити пакет фінансування через прискорену процедуру. Це ускладнило план спікера Майка Джонсона щодо швидкого ухвалення заходу та відновлення роботи уряду.

Демократи відмовляються допомогти республіканцям ухвалити пакет фінансування для уникнення "шатдауну" - ЗМІ

Демократи в Палаті представників Конгресу США повідомили лідерам Республіканської партії, що вони не допоможуть ухвалити пакет фінансування через прискорену процедуру. Про це інформує The Hill із посиланням на неназване джерело у Палаті представників, пише УНН.

Деталі

Видання вказує, що таким чином це ускладнило план спікера Майка Джонсона "швидко ухвалити цей захід" та відновити роботу уряду.

Це означає, що пакет, ймовірно, тепер має пройти через звичайну процедуру правил, в якій республіканці зможуть дозволити собі не більше одного голосування за партійною лінією за умови присутності та голосування всіх членів

- йдеться у статті.

ЗМІ нагадує, що Сенат у п'ятницю пізно ввечері ухвалив пакет фінансування на суму 1,2 трильйона доларів, що складається з п'яти законопроєктів про регулярні асигнування та двотижневого тимчасового заходу для Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), агентства, яке перебуває під пильною увагою через свою тактику контролю за імміграційним законодавством.

"Демократи пообіцяли, що не підтримають виділення додаткових 10 млрд доларів для Імміграційної та митної служби США, поки не буде узгоджена реформа роботи цієї служби. Вони вимагають обмежити її повноваження та впровадити зміни у практиці імміграційного контролю після серії інцидентів, у тому числі смерті людей під час операцій федеральних агентів у Міннеаполісі", - зазначають автори.

Нагадаємо

Більша частина уряду США призупинила роботу, зіткнувшись із шатдауном, у суботу, 31 січня, але очікується, що перерва у фінансуванні буде короткочасною.

Трамп і демократи в Сенаті уклали угоду, щоб уникнути шатдауну30.01.26, 13:59 • 3362 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Міністерство національної безпеки США
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Республіканська партія США
The Hill
Сполучені Штати Америки