Демократи відмовляються допомогти республіканцям ухвалити пакет фінансування для уникнення "шатдауну" - ЗМІ
Київ • УНН
Демократи в Палаті представників повідомили лідерам Республіканської партії, що не допоможуть ухвалити пакет фінансування через прискорену процедуру. Це ускладнило план спікера Майка Джонсона щодо швидкого ухвалення заходу та відновлення роботи уряду.
Демократи в Палаті представників Конгресу США повідомили лідерам Республіканської партії, що вони не допоможуть ухвалити пакет фінансування через прискорену процедуру. Про це інформує The Hill із посиланням на неназване джерело у Палаті представників, пише УНН.
Деталі
Видання вказує, що таким чином це ускладнило план спікера Майка Джонсона "швидко ухвалити цей захід" та відновити роботу уряду.
Це означає, що пакет, ймовірно, тепер має пройти через звичайну процедуру правил, в якій республіканці зможуть дозволити собі не більше одного голосування за партійною лінією за умови присутності та голосування всіх членів
ЗМІ нагадує, що Сенат у п'ятницю пізно ввечері ухвалив пакет фінансування на суму 1,2 трильйона доларів, що складається з п'яти законопроєктів про регулярні асигнування та двотижневого тимчасового заходу для Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), агентства, яке перебуває під пильною увагою через свою тактику контролю за імміграційним законодавством.
"Демократи пообіцяли, що не підтримають виділення додаткових 10 млрд доларів для Імміграційної та митної служби США, поки не буде узгоджена реформа роботи цієї служби. Вони вимагають обмежити її повноваження та впровадити зміни у практиці імміграційного контролю після серії інцидентів, у тому числі смерті людей під час операцій федеральних агентів у Міннеаполісі", - зазначають автори.
Нагадаємо
Більша частина уряду США призупинила роботу, зіткнувшись із шатдауном, у суботу, 31 січня, але очікується, що перерва у фінансуванні буде короткочасною.
Трамп і демократи в Сенаті уклали угоду, щоб уникнути шатдауну30.01.26, 13:59 • 3362 перегляди