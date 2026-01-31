У США розпочався частковий шатдаун уряду: що відомо

Більша частина уряду США призупинила роботу, зіткнувшись із шатдауном, у суботу, 31 січня, але очікується, що перерва у фінансуванні буде короткочасною, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Сенат США у п'ятницю ввечері ухвалив законопроєкт, який передбачає фінансування уряду, але Палата представників не перебуває у Вашингтоні, що призвело до часткового припинення роботи уряду (шатдауну) цими вихідними.

Законопроєкт став результатом угоди між президентом США Дональдом Трампом та лідерами демократів у Сенаті.

Трамп і демократи в Сенаті уклали угоду, щоб уникнути шатдауну

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, республіканець, повідомив членам парламенту під час п'ятничної телефонної розмови, що планує провести голосування з цього питання в понеділок, повідомило джерело, обізнане з цим питанням.

Не очікується, що припинення фінансування матиме суттєвий практичний вплив, враховуючи, що більшість федеральних службовців не працюють у вихідні, і Трамп пообіцяв швидко підписати пакет законів. Але будь-яка непередбачена затримка в Палаті представників може затягнути частковий шатдаун наступного тижня, пише видання.

Серед установ, які будуть тимчасово закриті: Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS), яке контролює імміграційний контроль і зіткнулося з жорсткою критикою після двох гучних вбивств американських громадян у Міннеаполісі агентами імміграційної служби.

Серед інших - Пентагон, Держдеп, міністерство фінансів, транспорту, охорони здоров'я та соціальних служб, а також житлового будівництва та міського розвитку.

Управління з управління та бюджету заявило в меморандумі в п'ятницю ввечері, що "відповідні установи тепер повинні виконати плани щодо впорядкованого закриття", додавши: "Ми сподіваємося, що ця перерва буде короткою".

Після ухвалення Палатою представників та підписання законопроєкт, ухвалений Сенатом, фінансуватиме уряд до кінця вересня, за винятком Міністерства внутрішньої безпеки США. Це відомство фінансується на короткостроковій основі лише на два тижні, що є вимогою демократів, які наполягають на змінах, спрямованих на обмеження діяльності Імміграційної та митної служби (ICE) та Митної та прикордонної служби (CBP).

Двопартійну угоду було досягнуто після того, як демократи виступили проти раніше узгодженого законопроєкту щодо Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) після смертельного пострілу в Алекса Претті, зробленого агентами DHS, що викликало сильний суспільний резонанс.

Частково демократи досягли успіху, оскільки Трамп і лідери Республіканської партії поступилися їх проханню відкласти фінансування DHS на два тижні. Однак залишається незрозумілим, на які зміни у політиці вони погодяться щодо ICE та CBP, оскільки демократи потребують реформ.

Демократи планують використовувати ці два тижні для переговорів про зміни, таких як припинення "пересувних патрулів", посилення вимог до ордерів на арешт, запровадження кодексу поведінки для працівників імміграційної служби та обов'язкове носіння ними посвідчень особи та натільних відеокамер.

"Якщо республіканці серйозно ставляться до цілком розумних вимог, висунутих демократами щодо ICE, то немає вагомих причин, через які ми не можемо дуже швидко об'єднатися для розробки законопроєкту. Це має зайняти менше двох тижнів, - заявив у п'ятницю в Сенаті лідер меншості Чак Шумер, демократ. - Це не радикальні вимоги. Це базові стандарти, на які американці вже очікують від правоохоронних органів".

Законопроєкт про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) до нового терміну 13 лютого знову вимагатиме 60 голосів Сенату. Після п'ятничного голосування Шумер попередив республіканців: "Якщо наші колеги не готові до реальних змін, їм не слід очікувати на голоси демократів".

Деякі республіканці скептично ставляться до того, що переговори пройдуть успішно.

