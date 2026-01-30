Трамп і демократи в Сенаті уклали угоду, щоб уникнути шатдауну

Президент США Дональд Трамп і демократи в Сенаті у четвер досягли угоди, щоб уникнути тривалого припинення роботи (шатдауну) більшої частини федерального уряду, повідомив офіс Трампа та лідера меншості в Сенаті Чака Шумера, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Угода передбачає фінансування всього уряду, окрім Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), до вересня. За даними п'яти джерел, знайомих з угодою, Міністерство внутрішньої безпеки США працюватиме на основі двотижневого тимчасового законопроєкту, щоб виграти час для переговорів щодо змін, яких прагнуть демократи після громадського обурення вбивствами двох громадян США Міністерством внутрішньої безпеки в Міннеаполісі.

Трамп пом'якшив тон і змінює керівництво імміграційних операцій у Міннеаполісі після другої смертельної стрілянини

Сенатори сподівалися проголосувати за угоду в четвер увечері, але не змогли вирішити кілька незначних питань; тепер палата прагнутиме проголосувати в п'ятницю, пише видання. Палата представників, яка повертається до Вашингтона в понеділок, потім повинна буде ухвалити законопроєкт і надіслати його на підпис Трампу.

Фінансування кількох агентств буде тимчасово припинено, починаючи з 00:01 суботи, але якщо угоду буде ухвалено обома палатами, очікується, що вплив буде мінімальним, оскільки більшість федеральних службовців не працюють у вихідні.

Трамп закликав законодавців обох партій проголосувати за двопартійну угоду.

"Єдине, що може уповільнити нашу країну, це ще одне тривале та руйнівне припинення роботи уряду (шатдаун)", - сказав він у четвер увечері на Truth Social.

"Республіканці та демократи в Конгресі об’єдналися, щоб забезпечити фінансування переважної більшості уряду до вересня, водночас надаючи продовження Міністерству внутрішньої безпеки, - сказав він. - Сподіваємося, що і республіканці, і демократи проголосують "за" вкрай необхідним двопартійним голосом".

Угода відображає те, що сенатори обох партій оприлюднили лише днем ​​раніше: короткостроковий законопроєкт про фінансування DHS, поки дві партії обговорюють зміни в міністерстві та Міграційній та митній правоохоронній службі США (ICE), яку воно контролює, а також законопроєкти про фінансування решти уряду.

Джерела NBC News повідомили, що сторони погодилися на двотижневу резолюцію, яка забезпечить роботу DHS до 13 лютого, безпосередньо перед тим, як обидві палати підуть на тижневу перерву.

"Якщо республіканці не зроблять нічого поганого протягом двох тижнів, DHS припинить свою роботу, і у нас не буде стимулу для відновлення роботи без обмежень щодо ICE", - сказав помічник демократа.

Угода була укладена через кілька годин після того, як Сенат відхилив масштабний пакет фінансування на суму 1,2 трильйона доларів, який Палата представників ухвалила минулого тижня; цей закон об’єднав усі шість законопроєктів про фінансування, включаючи фінансування DHS. Голосування в Сенаті становило 45-55, причому вісім республіканців приєдналися до всіх демократів, проголосувавши проти - набагато менше 60 голосів, необхідних для подолання обструкції.

Провал голосування щодо пакету Палати представників був очікуваним, на тлі того, як демократи попереджали, що не підтримають його без значних гарантій, пов’язаних з операціями DHS та ICE. Але ступінь протидії Республіканської партії існуючому пакету підсвітив важелі впливу, які мали демократи у досягненні угоди, пише видання.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець, заявив, що в середу відбулися широкі обговорення перед укладенням угоди.

"Було багато обговорень. Я вважаю, що це було продуктивно. І я, звичайно, сподіваюся, що шатдауну вдасться уникнути. Побачимо", - зазначив він.

Фінансування багатьох критично важливих установ, включаючи Пентагону, Держдепартаменту, Мінфіну, транспорту, охорони здоров’я та соціальних служб, освіти та національної безпеки, закінчується о 23:59 за місцевим часом у п’ятницю.

Очікується, що ці установи закриються незалежно від двопартійної угоди, оскільки все, що ухвалить Сенат, також має бути ухвалено Палатою представників.

Раніше в четвер, на своєму першому засіданні Кабінету міністрів у новому році, Трамп сказав: "Я вважаю, що ми працюватимемо дуже двопартійно, щоб не допустити шатдауну. Ми не хочемо закриватися".

