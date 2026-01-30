$42.850.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп и демократы в Сенате заключили сделку, чтобы избежать шатдауна

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Президент США Дональд Трамп и демократы в Сенате достигли соглашения, чтобы избежать длительного прекращения работы большей части федерального правительства. Соглашение предусматривает финансирование всего правительства, кроме Министерства внутренней безопасности США, до сентября.

Трамп и демократы в Сенате заключили сделку, чтобы избежать шатдауна

Президент США Дональд Трамп и демократы в Сенате в четверг достигли соглашения, чтобы избежать длительной остановки (шатдауна) большей части федерального правительства, сообщил офис Трампа и лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Соглашение предусматривает финансирование всего правительства, кроме Министерства внутренней безопасности США (DHS), до сентября. По данным пяти источников, знакомых с соглашением, Министерство внутренней безопасности США будет работать на основе двухнедельного временного законопроекта, чтобы выиграть время для переговоров об изменениях, которых добиваются демократы после общественного возмущения убийствами двух граждан США Министерством внутренней безопасности в Миннеаполисе.

Трамп смягчил тон и меняет руководство иммиграционных операций в Миннеаполисе после второй смертельной стрельбы27.01.26, 09:00 • 4196 просмотров

Сенаторы надеялись проголосовать за соглашение в четверг вечером, но не смогли решить несколько незначительных вопросов; теперь палата будет стремиться проголосовать в пятницу, пишет издание. Палата представителей, которая возвращается в Вашингтон в понедельник, затем должна будет принять законопроект и отправить его на подпись Трампу.

Финансирование нескольких агентств будет временно прекращено, начиная с 00:01 субботы, но если соглашение будет принято обеими палатами, ожидается, что влияние будет минимальным, поскольку большинство федеральных служащих не работают в выходные.

Трамп призвал законодателей обеих партий проголосовать за двухпартийное соглашение.

"Единственное, что может замедлить нашу страну, это еще одна длительная и разрушительная остановка правительства (шатдаун)", - сказал он в четверг вечером на Truth Social.

"Республиканцы и демократы в Конгрессе объединились, чтобы обеспечить финансирование подавляющего большинства правительства до сентября, одновременно предоставляя продление Министерству внутренней безопасности, - сказал он. - Надеемся, что и республиканцы, и демократы проголосуют "за" крайне необходимым двухпартийным голосом".

Соглашение отражает то, что сенаторы обеих партий обнародовали лишь днем ранее: краткосрочный законопроект о финансировании DHS, пока две партии обсуждают изменения в министерстве и Миграционной и таможенной правоохранительной службе США (ICE), которую оно контролирует, а также законопроекты о финансировании остального правительства.

Источники NBC News сообщили, что стороны согласились на двухнедельную резолюцию, которая обеспечит работу DHS до 13 февраля, непосредственно перед тем, как обе палаты уйдут на недельный перерыв.

"Если республиканцы не сделают ничего плохого в течение двух недель, DHS прекратит свою работу, и у нас не будет стимула для возобновления работы без ограничений в отношении ICE", - сказал помощник демократа.

Соглашение было заключено через несколько часов после того, как Сенат отклонил масштабный пакет финансирования на сумму 1,2 триллиона долларов, который Палата представителей приняла на прошлой неделе; этот закон объединил все шесть законопроектов о финансировании, включая финансирование DHS. Голосование в Сенате составило 45-55, причем восемь республиканцев присоединились ко всем демократам, проголосовав против - намного меньше 60 голосов, необходимых для преодоления обструкции.

Провал голосования по пакету Палаты представителей был ожидаемым, на фоне того, как демократы предупреждали, что не поддержат его без значительных гарантий, связанных с операциями DHS и ICE. Но степень противодействия Республиканской партии существующему пакету подсветила рычаги влияния, которые имели демократы в достижении соглашения, пишет издание.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец, заявил, что в среду состоялись широкие обсуждения перед заключением соглашения.

"Было много обсуждений. Я считаю, что это было продуктивно. И я, конечно, надеюсь, что шатдауна удастся избежать. Посмотрим", - отметил он.

Финансирование многих критически важных учреждений, включая Пентагон, Госдепартамент, Минфин, транспорт, здравоохранение и социальные службы, образование и национальную безопасность, заканчивается в 23:59 по местному времени в пятницу.

Ожидается, что эти учреждения закроются независимо от двухпартийного соглашения, поскольку все, что примет Сенат, также должно быть принято Палатой представителей.

Ранее в четверг, на своем первом заседании Кабинета министров в новом году, Трамп сказал: "Я считаю, что мы будем работать очень двухпартийным образом, чтобы не допустить шатдауна. Мы не хотим закрываться".

Угроза нового шатдауна: демократы в Сенате США угрожают заблокировать финансирование правительства26.01.26, 05:46 • 7303 просмотра

Юлия Шрамко

