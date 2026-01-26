$43.170.00
Угроза нового шатдауна: демократы в Сенате США угрожают заблокировать финансирование правительства

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

В США растет риск нового частичного прекращения работы правительства из-за угроз демократов в Сенате заблокировать законопроекты о финансировании федеральных ведомств, если они будут включать средства для Департамента внутренней безопасности. Белый дом надеется, что "благоразумие возобладает".

Угроза нового шатдауна: демократы в Сенате США угрожают заблокировать финансирование правительства

В США растет риск нового частичного прекращения работы правительства (шатдауна) после того, как демократы в Сенате пригрозили заблокировать законопроекты о финансировании федеральных ведомств, если они будут включать средства для Департамента внутренней безопасности (DHS). Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Белом доме надеются, что "благоразумие возобладает". По словам неназванного высокопоставленного чиновника, демократы были "равноправными партнерами в переговорах по этим законопроектам, которые являются результатом двухпартийного совместного процесса".

Теперь, после недели, проведенной в праздновании их успехов в этом процессе, и посреди зимней бури, они держат финансирование реагирования на чрезвычайные ситуации в заложниках, чтобы заработать политические очки. Мы надеемся, что благоразумие возобладает, и стране не придется терпеть еще одно разрушительное прекращение работы (правительства)

- сказал собеседник издания.

Авторы указывают, что законодатели были на грани завершения работы по финансированию на 2026 финансовый год после того, как Палата представителей на прошлой неделе приняла свои последние четыре законопроекта об ассигнованиях.

Но убийство 37-летнего медбрата Алекса Претти агентом пограничного патруля поставило под угрозу шансы на прохождение этих законопроектов Сенатом

- говорится в статье.

СМИ добавляет, что если компромисс по финансированию DHS не будет достигнут до конца января, когда нынешние средства должны закончиться, часть федеральных учреждений снова может приостановить работу, что повлияет на их деятельность и услуги для граждан.

Напомним

В прошлом году приостановка работы правительства США (шатдаун) стала самой продолжительной в истории Соединенных Штатов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в конце 2018-го - начале 2019 года.

Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США13.11.25, 05:46 • 34031 просмотр

Вадим Хлюдзинский

