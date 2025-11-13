Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал закон о государственном финансировании, официально завершив самый продолжительный шатдаун в истории страны. Документ попал на стол главы Белого дома после голосования Палаты представителей.
Детали
Отмечается, что документ попал на стол главы Белого дома после того, как Палата представителей проголосовала за его одобрение.
Почти каждый республиканец в Палате представителей, а также несколько демократов, проголосовали за законопроект, который 30 января создает новую пропасть в финансировании в Конгрессе, но некоторые критически важные программы, попавшие в ловушку недавнего прекращения работы правительства, будут защищены от будущих политических споров, поскольку законопроект предусматривает финансирование нескольких ключевых агентств до конца 2026 финансового года
Напомним
Палата представителей Конгресса США проголосовала за окончательное одобрение законопроекта о возобновлении работы правительства.
Ранее Сенат США поддержал окончательную версию финансового документа для возобновления работы федерального правительства и отмены самого длинного в истории страны шатдауна.
