Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал закон о государственном финансировании, официально завершив самый продолжительный шатдаун в истории страны. Документ попал на стол главы Белого дома после голосования Палаты представителей.

Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США

Президент США Дональд Трамп подписал закон о государственном финансировании, что официально ознаменовало конец самого продолжительного шатдауна в истории США. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что документ попал на стол главы Белого дома после того, как Палата представителей проголосовала за его одобрение.

Почти каждый республиканец в Палате представителей, а также несколько демократов, проголосовали за законопроект, который 30 января создает новую пропасть в финансировании в Конгрессе, но некоторые критически важные программы, попавшие в ловушку недавнего прекращения работы правительства, будут защищены от будущих политических споров, поскольку законопроект предусматривает финансирование нескольких ключевых агентств до конца 2026 финансового года

- пишет издание.

Напомним

Палата представителей Конгресса США проголосовала за окончательное одобрение законопроекта о возобновлении работы правительства.

Ранее Сенат США поддержал окончательную версию финансового документа для возобновления работы федерального правительства и отмены самого длинного в истории страны шатдауна.

Самый длинный шатдаун в истории США завершается, но возобновление работы правительства продлится несколько дней12.11.25, 20:57 • 2886 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп