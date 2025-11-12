Самый длинный шатдаун в истории США завершается, но возобновление работы правительства продлится несколько дней
Киев • УНН
В США заканчивается самый длинный шатдаун в истории, но возобновление полноценной работы федеральных агентств может занять от нескольких дней до более недели. Экономика США понесла значительные потери, а полное возобновление работы некоторых служб может занимать месяцы.
Самое продолжительное прекращение работы правительства США подходит к концу, но восстановление полноценной работы федеральных агентств может занять от нескольких дней до более чем недели. Системы начисления зарплат нуждаются в обновлении, а накопившиеся заявки на гранты, займы и клиентские звонки остаются нерешенными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Федеральные чиновники предупреждают, что некоторые ограничения, связанные с локдауном, останутся в силе. Министр транспорта Шон Даффи заявил: "Администрация намерена начать отменять ограничения на авиаперелеты в течение недели после повторного открытия правительства". Его прогноз подтвердил главный исполнительный директор Delta Air Lines Эд Бастиан, отметив Bloomberg Television: "Путешествия на День благодарения должны быть отличными".
Работники, уволенные в отпуск, получат задолженность по заработной плате, но перерасчет может занять время. По словам Даффи, авиадиспетчеры получат 70% задолженности в течение 24–48 часов, остальное – примерно через неделю. Как предварительно свидетельствует опыт 2019 года, полное восстановление работы некоторых служб может занимать месяцы, говорит Ник Дэниелс, президент Национальной ассоциации авиадиспетчеров.
После шести недель локдауна экономика США понесла значительные потери: аналитики оценивают, что каждая неделя простоя стоила 10–15 млрд долларов. Часть расходов можно будет компенсировать, но некоторые последствия останутся необратимыми.
