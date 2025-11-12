Самый длинный шатдаун в истории США завершается, но возобновление работы правительства продлится несколько дней

$42.010.06
48.610.07
ukenru
15:53 • 12546 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 23834 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 24859 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 28493 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 28047 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 27908 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 44248 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62432 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81694 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 129041 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 37382 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 35625 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 47189 просмотра
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов12 ноября, 12:42 • 8586 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 24626 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 24648 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 47219 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 35649 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 62219 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 129041 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Тимур Миндич
Светлана Гринчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Турция
УНН Lite
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма16:40 • 3730 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 19720 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 58754 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 59239 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 34986 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Нью-Йорк Таймс

Самый длинный шатдаун в истории США завершается, но возобновление работы правительства продлится несколько дней

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В США заканчивается самый длинный шатдаун в истории, но возобновление полноценной работы федеральных агентств может занять от нескольких дней до более недели. Экономика США понесла значительные потери, а полное возобновление работы некоторых служб может занимать месяцы.

Самый длинный шатдаун в истории США завершается, но возобновление работы правительства продлится несколько дней

Самое продолжительное прекращение работы правительства США подходит к концу, но восстановление полноценной работы федеральных агентств может занять от нескольких дней до более чем недели. Системы начисления зарплат нуждаются в обновлении, а накопившиеся заявки на гранты, займы и клиентские звонки остаются нерешенными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Федеральные чиновники предупреждают, что некоторые ограничения, связанные с локдауном, останутся в силе. Министр транспорта Шон Даффи заявил: "Администрация намерена начать отменять ограничения на авиаперелеты в течение недели после повторного открытия правительства". Его прогноз подтвердил главный исполнительный директор Delta Air Lines Эд Бастиан, отметив Bloomberg Television: "Путешествия на День благодарения должны быть отличными".

Сенат США продвигает законопроект для завершения федерального "шатдауна"10.11.25, 18:58 • 8528 просмотров

Работники, уволенные в отпуск, получат задолженность по заработной плате, но перерасчет может занять время. По словам Даффи, авиадиспетчеры получат 70% задолженности в течение 24–48 часов, остальное – примерно через неделю. Как предварительно свидетельствует опыт 2019 года, полное восстановление работы некоторых служб может занимать месяцы, говорит Ник Дэниелс, президент Национальной ассоциации авиадиспетчеров.

Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории05.11.25, 10:32 • 3209 просмотров

После шести недель локдауна экономика США понесла значительные потери: аналитики оценивают, что каждая неделя простоя стоила 10–15 млрд долларов. Часть расходов можно будет компенсировать, но некоторые последствия останутся необратимыми.

Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11.11.25, 05:08 • 13430 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Сенат Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.