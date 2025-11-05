Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории

Нынешняя приостановка работы правительства США (шатдаун) стала самой продолжительной в истории Соединенных Штатов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в конце 2018 - начале 2019 года, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Во вторник Сенату в 14-й раз не удалось продвинуть принятую Палатой представителей резолюцию по выходу из тупика. Голосование прошло 54-44, без участия новых демократов, которые бы продвигали ее.

Несмотря на результат, законодатели от обеих партий намекнули на вырисовывающиеся контуры соглашения по выходу из тупика, возможно, уже на этой неделе. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что, по его мнению, "есть люди, которые понимают, что это длится уже достаточно долго", и "пора положить этому конец".

Некоторые республиканцы заявили, что ожидают, что демократы охотнее будут голосовать за возобновление работы правительства после выборов во вторник.

Приостановка работы правительства США - относительно недавнее явление, которое в своем нынешнем виде началось только в 1980 году, когда генеральный прокурор опубликовал ряд юридических заключений, утверждающих незаконность продолжения расходования средств государственными учреждениями без разрешения Конгресса. С тех пор было 15 шатдаунов, включая нынешнюю ситуацию.