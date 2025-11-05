Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории

ukenru
Эксклюзив
08:57 • 278 просмотра
Киев остановился: густой туман: волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 2414 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 5778 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 24572 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 27042 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 52222 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40075 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38528 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35529 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52492 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 16683 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 21530 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 16928 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов03:38 • 7136 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти04:50 • 6502 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52493 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 48420 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 47270 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 66068 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 64326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Роберт Паттинсон
Иван Федоров
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Южная Корея
Покровск
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 186 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 26897 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 40853 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 43732 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 38932 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Фильм
MIM-104 Patriot

Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Нынешний шатдаун в США превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2018-2019 годах. Сенат не смог выйти из тупика, но законодатели намекают на возможное соглашение на этой неделе.

Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории

Нынешняя приостановка работы правительства США (шатдаун) стала самой продолжительной в истории Соединенных Штатов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в конце 2018 - начале 2019 года, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Во вторник Сенату в 14-й раз не удалось продвинуть принятую Палатой представителей резолюцию по выходу из тупика. Голосование прошло 54-44, без участия новых демократов, которые бы продвигали ее.

Несмотря на результат, законодатели от обеих партий намекнули на вырисовывающиеся контуры соглашения по выходу из тупика, возможно, уже на этой неделе. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что, по его мнению, "есть люди, которые понимают, что это длится уже достаточно долго", и "пора положить этому конец".

Некоторые республиканцы заявили, что ожидают, что демократы охотнее будут голосовать за возобновление работы правительства после выборов во вторник.

Местные выборы в США после возвращения Трампа в Белый дом: президент назвал причины поражения республиканцев05.11.25, 09:18 • 1748 просмотров

Приостановка работы правительства США - относительно недавнее явление, которое в своем нынешнем виде началось только в 1980 году, когда генеральный прокурор опубликовал ряд юридических заключений, утверждающих незаконность продолжения расходования средств государственными учреждениями без разрешения Конгресса. С тех пор было 15 шатдаунов, включая нынешнюю ситуацию.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Государственный бюджет
Выборы в США
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты