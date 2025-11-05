Нинішній шатдаун у США став найдовшим в історії
Київ • УНН
Нинішній шатдаун у США перевершив попередній рекорд, встановлений у 2018-2019 роках. Сенат не зміг вийти з глухого кута, але законодавці натякають на можливу угоду цього тижня.
Нинішнє призупинення роботи уряду США (шатдаун) стало найтривалішим в історії Сполучених Штатів, перевершивши попередній рекорд, встановлений наприкінці 2018-го - на початку 2019 року, пише УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
У вівторок Сенату в 14-е не вдалося просунути ухвалену Палатою представників резолюцію щодо виходу з глухого кута. Голосування пройшло 54-44, без участі нових демократів, які б просували її.
Попри результат, законодавці від обох партій натякнули на контури угоди, що вимальовуються, щодо виходу з глухого кута, можливо, вже цього тижня. Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив журналістам, що, на його думку, "є люди, які розуміють, що це триває вже досить довго", і "пора покласти цьому кінець".
Деякі республіканці заявили, що очікують, що демократи охочіше голосуватимуть за відновлення роботи уряду після виборів у вівторок.
Призупинення роботи уряду США - відносно недавнє явище, яке у своєму нинішньому вигляді почалося лише 1980 року, коли генеральний прокурор опублікував низку юридичних висновків, які стверджують незаконність продовження витрачання коштів державними установами без дозволу Конгресу. З того часу було 15 шатдаунів, включаючи нинішню ситуацію.