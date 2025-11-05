ukenru
Ексклюзив
08:57 • 3056 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 6336 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 8694 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 26260 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 28215 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 52678 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 40429 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38594 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35632 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53656 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нинішній шатдаун у США став найдовшим в історії

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Нинішній шатдаун у США перевершив попередній рекорд, встановлений у 2018-2019 роках. Сенат не зміг вийти з глухого кута, але законодавці натякають на можливу угоду цього тижня.

Нинішній шатдаун у США став найдовшим в історії

Нинішнє призупинення роботи уряду США (шатдаун) стало найтривалішим в історії Сполучених Штатів, перевершивши попередній рекорд, встановлений наприкінці 2018-го - на початку 2019 року, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

У вівторок Сенату в 14-е не вдалося просунути ухвалену Палатою представників резолюцію щодо виходу з глухого кута. Голосування пройшло 54-44, без участі нових демократів, які б просували її.

Попри результат, законодавці від обох партій натякнули на контури угоди, що вимальовуються, щодо виходу з глухого кута, можливо, вже цього тижня. Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив журналістам, що, на його думку, "є люди, які розуміють, що це триває вже досить довго", і "пора покласти цьому кінець".

Деякі республіканці заявили, що очікують, що демократи охочіше голосуватимуть за відновлення роботи уряду після виборів у вівторок.

Місцеві вибори в США після повернення Трампа в Білий дім: президент назвав причини поразки республіканців05.11.25, 09:18 • 1928 переглядiв

Призупинення роботи уряду США - відносно недавнє явище, яке у своєму нинішньому вигляді почалося лише 1980 року, коли генеральний прокурор опублікував низку юридичних висновків, які стверджують незаконність продовження витрачання коштів державними установами без дозволу Конгресу. З того часу було 15 шатдаунів, включаючи нинішню ситуацію.

Юлія Шрамко

