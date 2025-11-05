Місцеві вибори в США після повернення Трампа в Білий дім: президент назвав причини поразки республіканців
Дональд Трамп прокоментував перемогу демократів на виборах губернаторів у Вірджинії та Нью-Джерсі, а також на виборах мера Нью-Йорка. Він пов'язав поразку республіканців із шатдауном уряду та відсутністю його прізвища у бюлетенях.
Президент США Дональд Трамп відреагував на перемогу демократів на виборах губернаторів у Вірджинії та Нью-Джерсі, а також у виборах мера Нью-Йорка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.
Деталі
Як зазначив Трамп в соцмережах, "шатдаун уряду США, а також відсутність прізвища Трампа у виборчих бюлетнях, стали причинами програшу виборів республіканцями".
Демократи забезпечили собі губернаторські посади у Вірджинії та Нью-Джерсі завдяки переконливим перемогам Абігейл Спанбергер та Мікі Шеррілл відповідно. Обидва кандидати акцентували увагу на таких питаннях, як вартість життя, охорона здоров'я та запобігання злочинності, йдеться в публікації.
У Нью-Йорку Зоран Мамдані переміг Ендрю Куомо, якого підтримував Трамп. Мамдані проводив кампанію, зосередившись на заморожуванні орендної плати, реформі громадського транспорту та економічній справедливості. Він завоював підтримку молодих виборців, іммігрантів та орендарів - це забезпечило найвищу явку на виборах мера за останні десятиліття.
