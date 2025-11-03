Чи піде Трамп на третій термін: президент США дав відповідь
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп відповів на повідомлення щодо ймовірного балотування на третій термін, заявивши, що багато людей хочуть його участі, але він поки не думає про це. Він також позитивно охарактеризував низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів.
Президент США Дональд Трамп відповів на повідомлення щодо ймовірного балотування на третій термін. Про це він заявив в інтерв’ю CBS News, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Трамп, "багато людей" хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Але за його словами, він поки що не думає про це.
Я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами й демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних
Водночас він відмовився називати імена майбутніх ймовірних претендентів на вищу посаду в США. Однак він позитивно охарактеризував низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів, серед них - нинішні держсекретар США Марко Рубіо і віцепрезидент Джей Ді Венс.
Нагадаємо
Раніше Дональд Трамп заявив, що США вимушені здійснити ядерні випробування у відповідь на аналогічні дії росії і Китаю.
Також Дональд Трамп назвав очільників росії і Китаю "жорсткими і розумними лідерами", із якими необхідно поводитися максимально серйозно.