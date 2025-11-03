Чи піде Трамп на третій термін: президент США дав відповідь

Президент США Дональд Трамп відповів на повідомлення щодо ймовірного балотування на третій термін. Про це він заявив в інтерв’ю CBS News, передає УНН.

Як зазначив Трамп, "багато людей" хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Але за його словами, він поки що не думає про це.

Я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами й демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних