Пойдет ли Трамп на третий срок: президент США дал ответ

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Президент США Дональд Трамп ответил на сообщения о возможном баллотировании на третий срок, заявив, что многие люди хотят его участия, но он пока не думает об этом. Он также положительно охарактеризовал ряд республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.

Пойдет ли Трамп на третий срок: президент США дал ответ

Президент США Дональд Трамп ответил на сообщения о возможном баллотировании на третий срок. Об этом он заявил в интервью CBS News, передает УНН.

Детали

Как отметил Трамп, "многие люди" хотят, чтобы он принял участие в выборах на третий президентский срок. Но по его словам, он пока не думает об этом.

Я даже не думаю об этом. Скажу вам, многие хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно сильная скамейка запасных

- заявил Трамп.

В то же время он отказался называть имена будущих вероятных претендентов на высший пост в США. Однако он положительно охарактеризовал ряд республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов, среди них - нынешние госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напомним

Ранее Дональд Трамп заявил, что США вынуждены провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия России и Китая.

Также Дональд Трамп назвал глав России и Китая "жесткими и умными лидерами", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты