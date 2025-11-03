Пойдет ли Трамп на третий срок: президент США дал ответ

Президент США Дональд Трамп ответил на сообщения о возможном баллотировании на третий срок, заявив, что многие люди хотят его участия, но он пока не думает об этом. Он также положительно охарактеризовал ряд республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.