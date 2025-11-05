Местные выборы в США после возвращения Трампа в Белый дом: президент назвал причины поражения республиканцев

Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу демократов на выборах губернаторов в Вирджинии и Нью-Джерси, а также на выборах мэра Нью-Йорка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Подробности

Как отметил Трамп в соцсетях, "шатдаун правительства США, а также отсутствие фамилии Трампа в избирательных бюллетенях, стали причинами проигрыша выборов республиканцами".

Демократы обеспечили себе губернаторские посты в Вирджинии и Нью-Джерси благодаря убедительным победам Абигейл Спанбергер и Мики Шеррилл соответственно. Оба кандидата акцентировали внимание на таких вопросах, как стоимость жизни, здравоохранение и предотвращение преступности, говорится в публикации.

В Нью-Йорке Зоран Мамдани победил Эндрю Куомо, которого поддерживал Трамп. Мамдани проводил кампанию, сосредоточившись на замораживании арендной платы, реформе общественного транспорта и экономической справедливости. Он завоевал поддержку молодых избирателей, иммигрантов и арендаторов - это обеспечило самую высокую явку на выборах мэра за последние десятилетия.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на сообщения относительно вероятного баллотирования на третий срок. Он заявил, что многие люди хотят его участия, но он пока не думает об этом.