Найдовший шатдаун в історії США завершується, але відновлення роботи уряду триватиме кілька днів
Київ • УНН
У США закінчується найдовший шатдаун в історії, але відновлення повноцінної роботи федеральних агентств може зайняти від кількох днів до понад тижня. Економіка США зазнала значних втрат, а повне відновлення роботи деяких служб може займати місяці.
Найдовше припинення роботи уряду США добігає кінця, але відновлення повноцінної роботи федеральних агентств може зайняти від кількох днів до понад тижня. Системи нарахування зарплат потребують оновлення, а накопичені заявки на гранти, позики та клієнтські дзвінки залишаються невирішеними. Про це повідомляє Bloоmberg, пише УНН.
Деталі
Федеральні чиновники попереджають, що деякі обмеження, пов’язані з локдауном, залишаться чинними. Міністр транспорту Шон Даффі заявив: "Адміністрація має намір почати скасовувати обмеження на авіаперельоти протягом тижня після повторного відкриття уряду". Його прогноз підтвердив головний виконавчий директор Delta Air Lines Ед Бастіан, зазначивши Bloomberg Television: "Подорожі на День подяки мають бути чудовими".
Працівники, звільнені у відпустці, отримають заборгованість по заробітній платі, але перерахунок може зайняти час. За словами Даффі, авіадиспетчери отримають 70% заборгованості протягом 24–48 годин, решту – приблизно через тиждень. Як попередньо свідчить досвід 2019 року, повне відновлення роботи деяких служб може займати місяці, каже Нік Деніелс, президент Національної асоціації авіадиспетчерів.
Після шести тижнів локдауну економіка США зазнала значних втрат: аналітики оцінюють, що кожен тиждень простою коштував 10–15 млрд доларів. Частину витрат можна буде компенсувати, але деякі наслідки залишаться незворотними.
