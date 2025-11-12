$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Найдовший шатдаун в історії США завершується, але відновлення роботи уряду триватиме кілька днів

Київ • УНН

 • 2002 перегляди

У США закінчується найдовший шатдаун в історії, але відновлення повноцінної роботи федеральних агентств може зайняти від кількох днів до понад тижня. Економіка США зазнала значних втрат, а повне відновлення роботи деяких служб може займати місяці.

Найдовший шатдаун в історії США завершується, але відновлення роботи уряду триватиме кілька днів

Найдовше припинення роботи уряду США добігає кінця, але відновлення повноцінної роботи федеральних агентств може зайняти від кількох днів до понад тижня. Системи нарахування зарплат потребують оновлення, а накопичені заявки на гранти, позики та клієнтські дзвінки залишаються невирішеними. Про це повідомляє Bloоmberg, пише УНН.

Деталі

Федеральні чиновники попереджають, що деякі обмеження, пов’язані з локдауном, залишаться чинними. Міністр транспорту Шон Даффі заявив: "Адміністрація має намір почати скасовувати обмеження на авіаперельоти протягом тижня після повторного відкриття уряду". Його прогноз підтвердив головний виконавчий директор Delta Air Lines Ед Бастіан, зазначивши Bloomberg Television: "Подорожі на День подяки мають бути чудовими".

Сенат США просуває законопроєкт для завершення федерального "шатдауну"10.11.25, 18:58 • 8534 перегляди

Працівники, звільнені у відпустці, отримають заборгованість по заробітній платі, але перерахунок може зайняти час. За словами Даффі, авіадиспетчери отримають 70% заборгованості протягом 24–48 годин, решту – приблизно через тиждень. Як попередньо свідчить досвід 2019 року, повне відновлення роботи деяких служб може займати місяці, каже Нік Деніелс, президент Національної асоціації авіадиспетчерів.

Нинішній шатдаун у США став найдовшим в історії05.11.25, 10:32 • 3209 переглядiв

Після шести тижнів локдауну економіка США зазнала значних втрат: аналітики оцінюють, що кожен тиждень простою коштував 10–15 млрд доларів. Частину витрат можна буде компенсувати, але деякі наслідки залишаться незворотними.

Сенат США підтримав остаточний документ для скасування шатдауну11.11.25, 05:08 • 13440 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Сенат Сполучених Штатів Америки
Bloomberg