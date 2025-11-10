Сенат США просуває законопроєкт для завершення федерального "шатдауну"
Сенат США проголосував за просування законопроєкту, який дозволить відновити роботу федерального уряду та припинити 40-денний "шатдаун". Законопроєкт передбачає фінансування уряду до 30 січня та забороняє звільняти федеральних співробітників.
Сенат США у неділю просунув законопроєкт, який дозволить відновити роботу федерального уряду та припинити 40-денний "шатдаун", що звільнив сотні тисяч службовців та затримав державні програми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час процедурного голосування сенатори проголосували за просування законопроєкту, ухваленого Палатою представників, із поправками щодо фінансування уряду до 30 січня та пакетом із трьох законопроєктів про асигнування на рік. Голосування пройшло з результатом 60-40, мінімально необхідним для подолання обструкції Сенату.
Схоже, ми дуже близько наближаємося до завершення "шатдауну"
Законопроєкт забороняє федеральним агентствам звільняти співробітників до 30 січня, забезпечуючи виплату заробітної плати всім федеральним службовцям, включаючи військових, прикордонників та авіадиспетчерів. Це стало перемогою для профспілок і загальмує кампанію Трампа щодо скорочення чисельності персоналу.
Лідер більшості в Сенаті Джон Тун зазначив: "Сьогодні ввечері це було гарне голосування… Звичайно, це вимагатиме певної співпраці та згоди". Переговори щодо угоди проводили сенатори-демократи Меггі Хассан, Джин Шахін та незалежний сенатор Ангус Кінг".
