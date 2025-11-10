Сенат США просуває законопроєкт для завершення федерального "шатдауну"

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10581 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26784 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35060 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52397 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33895 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50432 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41435 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22950 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24860 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26285 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18628 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11177 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17478 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9336 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5862 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52403 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45885 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50435 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41438 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6006 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30017 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35281 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60982 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136969 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Сенат США просуває законопроєкт для завершення федерального "шатдауну"

Київ • УНН

 • 8458 перегляди

Сенат США проголосував за просування законопроєкту, який дозволить відновити роботу федерального уряду та припинити 40-денний "шатдаун". Законопроєкт передбачає фінансування уряду до 30 січня та забороняє звільняти федеральних співробітників.

Сенат США просуває законопроєкт для завершення федерального "шатдауну"

Сенат США у неділю просунув законопроєкт, який дозволить відновити роботу федерального уряду та припинити 40-денний "шатдаун", що звільнив сотні тисяч службовців та затримав державні програми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час процедурного голосування сенатори проголосували за просування законопроєкту, ухваленого Палатою представників, із поправками щодо фінансування уряду до 30 січня та пакетом із трьох законопроєктів про асигнування на рік. Голосування пройшло з результатом 60-40, мінімально необхідним для подолання обструкції Сенату.

У Сенаті США сподіваються на рішення про відновлення роботи уряду на початку тижня10.11.25, 10:39 • 8820 переглядiв

Схоже, ми дуже близько наближаємося до завершення "шатдауну" 

– сказав Трамп журналістам у Білому домі перед голосуванням.

Законопроєкт забороняє федеральним агентствам звільняти співробітників до 30 січня, забезпечуючи виплату заробітної плати всім федеральним службовцям, включаючи військових, прикордонників та авіадиспетчерів. Це стало перемогою для профспілок і загальмує кампанію Трампа щодо скорочення чисельності персоналу.

Міністр фінансів Трампа попередив про поглиблення наслідків шатдауну для економіки США09.11.25, 19:45 • 8244 перегляди

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун зазначив: "Сьогодні ввечері це було гарне голосування… Звичайно, це вимагатиме певної співпраці та згоди". Переговори щодо угоди проводили сенатори-демократи Меггі Хассан, Джин Шахін та незалежний сенатор Ангус Кінг".

Чиновники Трампа закликають Верховний суд США призупинити продовольчу допомогу на $4 млрд10.11.25, 17:58 • 5034 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Reuters
Дональд Трамп