Чиновники Трампа закликають Верховний суд США призупинити продовольчу допомогу на $4 млрд
Київ • УНН
Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням призупинити виплату продовольчої допомоги на 4 мільярди доларів. Це відбувається попри те, що Сенат просуває законопроєкт про відновлення роботи уряду та повне фінансування Програми додаткової продовольчої допомоги для 42 мільйонів одержувачів.
Адміністрація американського президента Дональда Трампа звернулася у суд з проханням призупинити виплату продовольчої допомоги на суму 4 мільярди доларів, пообіцявши "продовжувати судову боротьбу за скорочення або відтермінування допомоги мільйонам малозабезпечених сімей". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Подання надіслали попри те, що Сенат просуває законопроєкт, який передбачає відновлення роботи федерального уряду та повне фінансування Програми додаткової продовольчої допомоги (SNAP) для 42 мільйонів одержувачів.
Наразі спірні кошти заблоковано до вівторка за наказом судді Кетанджі Браун Джексон, який призупинив рішення федерального окружного судді про повне фінансування SNAP, залишивши лише часткове фінансування, яке обіцяло Міністерство сільського господарства.
