19:55 • 10399 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26281 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34684 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51847 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33638 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50132 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41158 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чиновники Трампа закликають Верховний суд США призупинити продовольчу допомогу на $4 млрд

Київ • УНН

 • 5032 перегляди

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням призупинити виплату продовольчої допомоги на 4 мільярди доларів. Це відбувається попри те, що Сенат просуває законопроєкт про відновлення роботи уряду та повне фінансування Програми додаткової продовольчої допомоги для 42 мільйонів одержувачів.

Чиновники Трампа закликають Верховний суд США призупинити продовольчу допомогу на $4 млрд

Адміністрація американського президента Дональда Трампа звернулася у суд з проханням призупинити виплату продовольчої допомоги на суму 4 мільярди доларів, пообіцявши "продовжувати судову боротьбу за скорочення або відтермінування допомоги мільйонам малозабезпечених сімей". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Подання надіслали попри те, що Сенат просуває законопроєкт, який передбачає відновлення роботи федерального уряду та повне фінансування Програми додаткової продовольчої допомоги (SNAP) для 42 мільйонів одержувачів.

Нова золота табличка Трампа біля Овального кабінету викликала негативну реакцію - ЗМІ06.11.25, 11:47 • 4101 перегляд

Наразі спірні кошти заблоковано до вівторка за наказом судді Кетанджі Браун Джексон, який призупинив рішення федерального окружного судді про повне фінансування SNAP, залишивши лише часткове фінансування, яке обіцяло Міністерство сільського господарства.

У Сенаті США сподіваються на рішення про відновлення роботи уряду на початку тижня10.11.25, 10:39 • 8820 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Вибори в США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Верховний суд США
Дональд Трамп