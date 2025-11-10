Чиновники Трампа призывают Верховный суд США приостановить продовольственную помощь на $4 млрд
Администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой приостановить выплату продовольственной помощи на 4 миллиарда долларов. Это происходит несмотря на то, что Сенат продвигает законопроект о возобновлении работы правительства и полном финансировании Программы дополнительной продовольственной помощи для 42 миллионов получателей.
Администрация американского президента Дональда Трампа обратилась в суд с просьбой приостановить выплату продовольственной помощи на сумму 4 миллиарда долларов, пообещав "продолжать судебную борьбу за сокращение или отсрочку помощи миллионам малообеспеченных семей". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Представление было направлено несмотря на то, что Сенат продвигает законопроект, предусматривающий возобновление работы федерального правительства и полное финансирование Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для 42 миллионов получателей.
Сейчас спорные средства заблокированы до вторника по приказу судьи Кетанджи Браун Джексон, который приостановил решение федерального окружного судьи о полном финансировании SNAP, оставив лишь частичное финансирование, которое обещало Министерство сельского хозяйства.
