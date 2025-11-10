$41.980.11
48.510.02
ukenru
13:36 • 22354 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 30286 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 27008 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 41012 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78400 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40484 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44121 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38702 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30799 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54504 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Чиновники Трампа призывают Верховный суд США приостановить продовольственную помощь на $4 млрд

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой приостановить выплату продовольственной помощи на 4 миллиарда долларов. Это происходит несмотря на то, что Сенат продвигает законопроект о возобновлении работы правительства и полном финансировании Программы дополнительной продовольственной помощи для 42 миллионов получателей.

Чиновники Трампа призывают Верховный суд США приостановить продовольственную помощь на $4 млрд

Администрация американского президента Дональда Трампа обратилась в суд с просьбой приостановить выплату продовольственной помощи на сумму 4 миллиарда долларов, пообещав "продолжать судебную борьбу за сокращение или отсрочку помощи миллионам малообеспеченных семей". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Представление было направлено несмотря на то, что Сенат продвигает законопроект, предусматривающий возобновление работы федерального правительства и полное финансирование Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для 42 миллионов получателей.

Новая золотая табличка Трампа возле Овального кабинета вызвала негативную реакцию - СМИ06.11.25, 11:47 • 4025 просмотров

Сейчас спорные средства заблокированы до вторника по приказу судьи Кетанджи Браун Джексон, который приостановил решение федерального окружного судьи о полном финансировании SNAP, оставив лишь частичное финансирование, которое обещало Министерство сельского хозяйства.

В Сенате США надеются на решение о возобновлении работы правительства в начале недели10.11.25, 10:39 • 8292 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Сенат Соединенных Штатов Америки
Верховный суд Соединенных Штатов
Дональд Трамп