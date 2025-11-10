Сенат США продвигает законопроект для завершения федерального "шатдауна"
Сенат США проголосовал за продвижение законопроекта, который позволит возобновить работу федерального правительства и прекратить 40-дневный "шатдаун". Законопроект предусматривает финансирование правительства до 30 января и запрещает увольнять федеральных сотрудников.
Сенат США в воскресенье продвинул законопроект, который позволит возобновить работу федерального правительства и прекратить 40-дневный "шатдаун", который уволил сотни тысяч служащих и задержал государственные программы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В ходе процедурного голосования сенаторы проголосовали за продвижение законопроекта, принятого Палатой представителей, с поправками относительно финансирования правительства до 30 января и пакетом из трех законопроектов об ассигнованиях на год. Голосование прошло с результатом 60-40, минимально необходимым для преодоления обструкции Сената.
Похоже, мы очень близко приближаемся к завершению "шатдауна"
Законопроект запрещает федеральным агентствам увольнять сотрудников до 30 января, обеспечивая выплату заработной платы всем федеральным служащим, включая военных, пограничников и авиадиспетчеров. Это стало победой для профсоюзов и затормозит кампанию Трампа по сокращению численности персонала.
Лидер большинства в Сенате Джон Тун отметил: "Сегодня вечером это было хорошее голосование… Конечно, это потребует определенного сотрудничества и согласия". Переговоры по соглашению проводили сенаторы-демократы Мэгги Хассан, Джин Шахин и независимый сенатор Ангус Кинг".
