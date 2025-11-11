$41.980.11
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Х-47М2 "Кинжал"

Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Сенат США одобрил финансовый документ для возобновления работы федерального правительства. Компромиссный законопроект будет передан в Палату представителей, где его надеются принять в среду.

Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна

Сенат США поддержал окончательную версию финансового документа для возобновления работы федерального правительства и отмены самого длинного в истории страны шатдауна. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что компромиссный вариант законопроекта теперь будет передан на утверждение в Палату представителей. Лидеры Республиканской партии надеются, что документ можно будет принять уже в среду.

Недавно одобренное соглашение, которое, как ожидается, подпишет президент Дональд Трамп, предусматривает возобновление критически важных услуг, таких как федеральная продовольственная помощь, а также оплату труда сотен тысяч федеральных работников

- пишет издание.

Авторы добавляют, что законодатели Палаты представителей сейчас возвращаются в Вашингтон, чтобы на этой неделе "положить конец историческому прекращению работы правительства".

Напомним

Накануне Сенат США предварительно проголосовал за законопроект о финансировании правительства, набрав минимально необходимые 60 голосов.

Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что еще неизвестно, когда Сенат сможет проголосовать за окончательное возобновление работы правительства. Он надеялся, что решение примут в начале этой недели.

Вадим Хлюдзинский

