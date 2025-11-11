Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна
Киев • УНН
Сенат США одобрил финансовый документ для возобновления работы федерального правительства. Компромиссный законопроект будет передан в Палату представителей, где его надеются принять в среду.
Сенат США поддержал окончательную версию финансового документа для возобновления работы федерального правительства и отмены самого длинного в истории страны шатдауна. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что компромиссный вариант законопроекта теперь будет передан на утверждение в Палату представителей. Лидеры Республиканской партии надеются, что документ можно будет принять уже в среду.
Недавно одобренное соглашение, которое, как ожидается, подпишет президент Дональд Трамп, предусматривает возобновление критически важных услуг, таких как федеральная продовольственная помощь, а также оплату труда сотен тысяч федеральных работников
Авторы добавляют, что законодатели Палаты представителей сейчас возвращаются в Вашингтон, чтобы на этой неделе "положить конец историческому прекращению работы правительства".
Напомним
Накануне Сенат США предварительно проголосовал за законопроект о финансировании правительства, набрав минимально необходимые 60 голосов.
Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что еще неизвестно, когда Сенат сможет проголосовать за окончательное возобновление работы правительства. Он надеялся, что решение примут в начале этой недели.
