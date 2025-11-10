$41.960.02
За крок до скасування найдовшого шатдауну: Сенат США підтримав законопроєкт про фінансування уряду

Київ • УНН

 • 41796 перегляди

Сенат США проголосував за законопроєкт про фінансування уряду, набравши мінімально необхідні 60 голосів. Тепер документ має затвердити Палата представників, щоб завершити найтриваліший шатдаун, що триває з 1 жовтня.

За крок до скасування найдовшого шатдауну: Сенат США підтримав законопроєкт про фінансування уряду

Сенат США проголосував за законопроєкт про фінансування уряду (скасування шатдауну). Відповідне рішення підтримали 60 сенаторів - це мінімальна необхідна кількість для проходження документу, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що тепер проєкт закону має затвердити Палата представників, і лише тоді закінчиться найтриваліший у Штатах шатдаун, який почався 1 жовтня.

Сенатори нарешті подолали глухий кут, який тривав п'ять тижнів у палаті, після того, як вісім демократів у Сенаті погодилися на угоду, яка включала пізніше голосування щодо продовження субсидій на охорону здоров'я, яке обговорювалося тижнями, а також гарантії того, що федеральні працівники, звільнені під час призупинення роботи уряду, будуть повернуті на роботу

- пише видання.

ЗМІ додає, що для скасування шатдауну "ще багато чого попереду". Так, будь-який сенатор може відкласти розгляд пакету документів на кілька днів.

Контекст

Нинішнє призупинення роботи уряду США (шатдаун) стало найтривалішим в історії Сполучених Штатів, перевершивши попередній рекорд, встановлений наприкінці 2018-го - на початку 2019 року.

Призупинення роботи уряду США - відносно недавнє явище, яке у своєму нинішньому вигляді почалося лише 1980 року, коли генеральний прокурор опублікував низку юридичних висновків, які стверджують незаконність продовження витрачання коштів державними установами без дозволу Конгресу. З того часу було 15 шатдаунів, включаючи нинішню ситуацію.

Вадим Хлюдзинський

Політика
