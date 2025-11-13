Палата представників Конгресу припинила найдовший в історії США шатдаун

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7356 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20196 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51656 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33423 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33223 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70310 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42444 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39378 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37422 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33311 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57398 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11423 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22163 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10409 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 3764 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51648 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70305 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57559 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46754 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54872 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54833 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44666 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83038 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82603 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Палата представників Конгресу припинила найдовший в історії США шатдаун

Київ • УНН

 • 31949 перегляди

Палата представників Конгресу США проголосувала за остаточне схвалення законопроєкту про відновлення роботи уряду. Це рішення підтримали 222 законодавці, тепер документ має підписати президент Дональд Трамп.

Палата представників Конгресу припинила найдовший в історії США шатдаун

Палата представників Конгресу США проголосувала за остаточне схвалення законопроєкту про відновлення роботи уряду. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідне рішення підтримали 222 законодавці, проти виступили 209.

Таким чином, найдовший в історії США шатдаун, який триває вже 43 дні, близький до завершення. У Білому домі вже заявили, що президент Дональд Трамп підпише закон вже ближчим часом.

Повернувшись до Вашингтона вперше з середини вересня, майже кожен республіканець разом з кількома демократами проголосував за законопроєкт. ... Деякі критично важливі програми, що потрапили в пастку нещодавнього припинення роботи уряду, будуть захищені від майбутніх політичних суперечок

- пише видання.

Доповнення

Компромісний законопроєкт передбачає фінансування роботи уряду до січня 2026 року, а також три окремі бюджетні закони: у сферах сільського господарства, будівництва для військових, підтримки ветеранів і роботи законодавчих органів.

Нагадаємо

Напередодні Сенат США підтримав остаточну версію фінансового документа для відновлення роботи федерального уряду і скасування найдовшого в історії країни шатдауну.

Водночас, за інформацією Bloomberg, відновлення повноцінної роботи федеральних агентств може зайняти від кількох днів до понад тижня.

Пентагон перебільшував вплив шатдауну на секретну ракетну програму США12.11.25, 19:14 • 3954 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Вибори в США
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Білий дім
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп