Палата представників Конгресу припинила найдовший в історії США шатдаун
Київ • УНН
Палата представників Конгресу США проголосувала за остаточне схвалення законопроєкту про відновлення роботи уряду. Це рішення підтримали 222 законодавці, тепер документ має підписати президент Дональд Трамп.
Деталі
Зазначається, що відповідне рішення підтримали 222 законодавці, проти виступили 209.
Таким чином, найдовший в історії США шатдаун, який триває вже 43 дні, близький до завершення. У Білому домі вже заявили, що президент Дональд Трамп підпише закон вже ближчим часом.
Повернувшись до Вашингтона вперше з середини вересня, майже кожен республіканець разом з кількома демократами проголосував за законопроєкт. ... Деякі критично важливі програми, що потрапили в пастку нещодавнього припинення роботи уряду, будуть захищені від майбутніх політичних суперечок
Доповнення
Компромісний законопроєкт передбачає фінансування роботи уряду до січня 2026 року, а також три окремі бюджетні закони: у сферах сільського господарства, будівництва для військових, підтримки ветеранів і роботи законодавчих органів.
Нагадаємо
Напередодні Сенат США підтримав остаточну версію фінансового документа для відновлення роботи федерального уряду і скасування найдовшого в історії країни шатдауну.
Водночас, за інформацією Bloomberg, відновлення повноцінної роботи федеральних агентств може зайняти від кількох днів до понад тижня.
