02:05 • 5064 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
12 ноября, 15:53 • 30575 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 63475 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 59676 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 62729 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 59135 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 54492 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 63749 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62969 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82486 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Графики отключений электроэнергии
Киев • УНН

 • 5114 просмотра

Палата представителей Конгресса США проголосовала за окончательное одобрение законопроекта о возобновлении работы правительства. Это решение поддержали 222 законодателя, теперь документ должен подписать президент Дональд Трамп.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за окончательное одобрение законопроекта о возобновлении работы правительства. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение поддержали 222 законодателя, против выступили 209.

Таким образом, самый длинный в истории США шатдаун, который длится уже 43 дня, близок к завершению. В Белом доме уже заявили, что президент Дональд Трамп подпишет закон уже в ближайшее время.

Вернувшись в Вашингтон впервые с середины сентября, почти каждый республиканец вместе с несколькими демократами проголосовал за законопроект. ... Некоторые критически важные программы, попавшие в ловушку недавнего прекращения работы правительства, будут защищены от будущих политических споров

- пишет издание.

Дополнение

Компромиссный законопроект предусматривает финансирование работы правительства до января 2026 года, а также три отдельных бюджетных закона: в сферах сельского хозяйства, строительства для военных, поддержки ветеранов и работы законодательных органов.

Напомним

Накануне Сенат США поддержал окончательную версию финансового документа для возобновления работы федерального правительства и отмены самого длинного в истории страны шатдауна.

В то же время, по информации Bloomberg, возобновление полноценной работы федеральных агентств может занять от нескольких дней до более недели.

Вадим Хлюдзинский

