Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
Киев • УНН
Палата представителей Конгресса США проголосовала за окончательное одобрение законопроекта о возобновлении работы правительства. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующее решение поддержали 222 законодателя, против выступили 209.
Таким образом, самый длинный в истории США шатдаун, который длится уже 43 дня, близок к завершению. В Белом доме уже заявили, что президент Дональд Трамп подпишет закон уже в ближайшее время.
Вернувшись в Вашингтон впервые с середины сентября, почти каждый республиканец вместе с несколькими демократами проголосовал за законопроект. ... Некоторые критически важные программы, попавшие в ловушку недавнего прекращения работы правительства, будут защищены от будущих политических споров
Дополнение
Компромиссный законопроект предусматривает финансирование работы правительства до января 2026 года, а также три отдельных бюджетных закона: в сферах сельского хозяйства, строительства для военных, поддержки ветеранов и работы законодательных органов.
Напомним
Накануне Сенат США поддержал окончательную версию финансового документа для возобновления работы федерального правительства и отмены самого длинного в истории страны шатдауна.
В то же время, по информации Bloomberg, возобновление полноценной работы федеральных агентств может занять от нескольких дней до более недели.
