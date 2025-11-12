Пентагон преувеличивал влияние шатдауна на секретную ракетную программу США
Киев • УНН
Перед возобновлением работы Палаты представителей американские ВВС признали, что секретная ракетная программа Joint Advanced Tactical Missile не претерпела изменений. Ранее Пентагон заявлял о задержках из-за остановки правительства США.
Ранее Комитет по вооруженным силам предупреждал о задержке во внедрении программы Joint Advanced Tactical Missile. Перед возобновлением работы Палаты представителей американские ВВС признали, что на самом деле программа не претерпела изменений. Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
Детали
Пентагон преувеличил влияние закрытия правительства на национальную безопасность в отношении секретной ракеты, которая имеет ключевое значение для военной конкуренции США с Китаем
Военно-воздушные силы признали, что программа не пострадала, хотя ранее Комитет по вооруженным силам Палаты представителей сообщал - задержек во внедрении программы Joint Advanced Tactical Missile не избежать.
Контекст
23 октября Комитет по вооруженным силам Палаты представителей публично объявил, что будет "трехмесячная задержка развертывания" решающей программы совместных передовых тактических ракет Военно-воздушных сил, ракеты класса "воздух-воздух" компании Lockheed Martin Corp., которая "является центральной для наших возможностей воздушного боя".
В нем отмечалось, что ракета была "необходима, чтобы догнать Китай, который значительно опередил США в способности нацеливаться на важные объекты сверхдальними воздушными ракетами".
Конгресс США возобновит работу правительства
В эту среду палата представителей США возобновляет свои заседания после семинедельного перерыва для голосования по продлению бюджета. Далее федеральное правительство должно снова открыть работу и завершить самый длинный локдаун в истории Соединенных Штатов Америки.
Раунд голосования начнется примерно в 17:00 по вашингтонскому времени (22:00 по Гринвичу). Окончательный результат ожидается после 19:00 (полночь по Гринвичу в четверг).
Напомним
В октябре Палата представителей Конгресса США рассматривала законопроект H.R.5793, который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО.
В феврале 2025 года пять бывших министров обороны США призвали Конгресс расследовать массовые увольнения военного руководства Трампом. Среди уволенных - глава Объединенного комитета начальников штабов и другие высокопоставленные военные.
