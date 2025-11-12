$42.010.06
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 15764 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставку
14:21 • 18713 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 22655 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 22757 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 24419 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 41016 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62178 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81287 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 127470 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Пентагон преувеличивал влияние шатдауна на секретную ракетную программу США

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Перед возобновлением работы Палаты представителей американские ВВС признали, что секретная ракетная программа Joint Advanced Tactical Missile не претерпела изменений. Ранее Пентагон заявлял о задержках из-за остановки правительства США.

Пентагон преувеличивал влияние шатдауна на секретную ракетную программу США

Ранее Комитет по вооруженным силам предупреждал о задержке во внедрении программы Joint Advanced Tactical Missile. Перед возобновлением работы Палаты представителей американские ВВС признали, что на самом деле программа не претерпела изменений. Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Пентагон преувеличил влияние закрытия правительства на национальную безопасность в отношении секретной ракеты, которая имеет ключевое значение для военной конкуренции США с Китаем

- пишет издание.

Военно-воздушные силы признали, что программа не пострадала, хотя ранее Комитет по вооруженным силам Палаты представителей сообщал - задержек во внедрении программы Joint Advanced Tactical Missile не избежать.

Контекст

23 октября Комитет по вооруженным силам Палаты представителей публично объявил, что будет "трехмесячная задержка развертывания" решающей программы совместных передовых тактических ракет Военно-воздушных сил, ракеты класса "воздух-воздух" компании Lockheed Martin Corp., которая "является центральной для наших возможностей воздушного боя".

Переименование Пентагона Трампом может стоить до 2 миллиардов долларов – СМИ12.11.25, 17:08 • 1824 просмотра

В нем отмечалось, что ракета была "необходима, чтобы догнать Китай, который значительно опередил США в способности нацеливаться на важные объекты сверхдальними воздушными ракетами".

Конгресс США возобновит работу правительства

В эту среду палата представителей США возобновляет свои заседания после семинедельного перерыва для голосования по продлению бюджета. Далее федеральное правительство должно снова открыть работу и завершить самый длинный локдаун в истории Соединенных Штатов Америки.

Цены на нефть падают после скачка на фоне ожидания прекращения шатдауна в США12.11.25, 10:09 • 2624 просмотра

Раунд голосования начнется примерно в 17:00 по вашингтонскому времени (22:00 по Гринвичу). Окончательный результат ожидается после 19:00 (полночь по Гринвичу в четверг).

Напомним

В октябре Палата представителей Конгресса США рассматривала законопроект H.R.5793, который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО.

В феврале 2025 года пять бывших министров обороны США призвали Конгресс расследовать массовые увольнения военного руководства Трампом. Среди уволенных - глава Объединенного комитета начальников штабов и другие высокопоставленные военные.

Китай снимает ограничения на экспорт ряда критических металлов в США09.11.25, 18:43 • 8933 просмотра

Игорь Тележников

