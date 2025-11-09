Китай снимает ограничения на экспорт ряда критических металлов в США

Китай объявил о приостановке запрета на экспорт в США некоторых металлов, необходимых для производства полупроводников. Передает УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

В торговом конфликте между США и Китаем наблюдаются признаки деэскалации. В воскресенье Министерство торговли КНР объявило о снятии ограничений на экспорт "полупроводниковых" металлов в США, которые с декабря 2024 года были под запретом для соответствующих торговых операций.

Речь идет о сурьме, галлии и германии. Решение, принятое 3 декабря 2024 года в рамках мер, предусматривающих запрет на экспорт продуктов и материалов двойного военного и гражданского назначения производителям оборонной промышленности США, будет приостановлено до 27 ноября 2026 года.

Справка

В апреле 2025 года Пекин также сократил экспорт вольфрама и семи других редкоземельных элементов в ответ на высокие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом

Напомним

Китай повысил свою глобальную конкурентоспособность в некоторых отраслях, в частности в развитии собственной цепочки поставок полупроводников.

Президент США Дональд Трамп в октябре заявлял, что дальнейшие переговоры между Пекином и Nvidia состоятся после его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.