Цены на нефть падают после скачка на фоне ожидания прекращения шатдауна в США
Киев • УНН
Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на 0,34% и 0,36% соответственно, сохраняя рост предыдущей сессии. Ожидается, что возобновление работы правительства США повысит спрос на нефть.
Цены на нефть снизились в среду, но сохранили большую часть роста предыдущей сессии на фоне ожиданий, что завершение самой продолжительной в истории остановки работы правительства США (шатдауна) может повысить спрос в стране, которая является крупнейшим в мире потребителем нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или 0,34%, до $64,94 за баррель к 06:25 по Гринвичу (08:25 по Киеву) после роста на 1,7% во вторник. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 22 цента, или 0,36% до $60,83 за баррель после роста на 1,5% на предыдущей сессии.
Палата представителей США, контролируемая республиканцами, проведет в среду днем голосование по законопроекту, уже одобренному Сенатом, который возобновит финансирование государственных учреждений до 30 января.
Возобновление работы правительства США укрепит доверие потребителей и экономическую активность, стимулируя спрос на нефть, написал в своей записке аналитик рынка IG Тони Сикамор.
Прекращение работы правительства США, из-за которого только за последние несколько дней было сорвано десятки тысяч рейсов, также может привести к возобновлению пассажиропотока и потреблению авиатоплива в преддверии праздничного сезона.
Международное энергетическое агентство в своем ежегодном отчете прогнозирует, что спрос на нефть и газ может продолжать расти до 2050 года.
Этот прогноз отличается от предыдущего ожидания МЭА, согласно которому мировой спрос на нефть достигнет пика в этом десятилетии, поскольку международное агентство перешло от метода прогнозирования, основанного на климатических обязательствах, к методу, учитывающему только действующую политику.
Текущий сценарий политики, который в последний раз применялся в 2019 году, предусматривал рост спроса примерно на 13% к середине столетия по сравнению с уровнем 2024 года.
Что касается предложения, то последствия санкций США против двух крупнейших российских производителей нефти, "Лукойла" и "Роснефти", еще больше поддерживают цены, пишет издание.
Китайская нефтеперерабатывающая компания Yanchang Petroleum в своем последнем тендере на поставку нефти стремится закупить нефть не из России, а дочерняя компания Sinopec, Luoyang Petrochemical, закрылась на техническое обслуживание как косвенный результат санкций, сообщило агентство Reuters во вторник.
Эти меры, принятые в прошлом месяце, стали первыми прямыми санкциями против России, введенными президентом США Дональдом Трампом с начала второго срока.
