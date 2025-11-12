$41.960.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цены на нефть падают после скачка на фоне ожидания прекращения шатдауна в США

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на 0,34% и 0,36% соответственно, сохраняя рост предыдущей сессии. Ожидается, что возобновление работы правительства США повысит спрос на нефть.

Цены на нефть падают после скачка на фоне ожидания прекращения шатдауна в США

Цены на нефть снизились в среду, но сохранили большую часть роста предыдущей сессии на фоне ожиданий, что завершение самой продолжительной в истории остановки работы правительства США (шатдауна) может повысить спрос в стране, которая является крупнейшим в мире потребителем нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или 0,34%, до $64,94 за баррель к 06:25 по Гринвичу (08:25 по Киеву) после роста на 1,7% во вторник. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 22 цента, или 0,36% до $60,83 за баррель после роста на 1,5% на предыдущей сессии.

Палата представителей США, контролируемая республиканцами, проведет в среду днем голосование по законопроекту, уже одобренному Сенатом, который возобновит финансирование государственных учреждений до 30 января.

Возобновление работы правительства США укрепит доверие потребителей и экономическую активность, стимулируя спрос на нефть, написал в своей записке аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Прекращение работы правительства США, из-за которого только за последние несколько дней было сорвано десятки тысяч рейсов, также может привести к возобновлению пассажиропотока и потреблению авиатоплива в преддверии праздничного сезона.

Международное энергетическое агентство в своем ежегодном отчете прогнозирует, что спрос на нефть и газ может продолжать расти до 2050 года.

Этот прогноз отличается от предыдущего ожидания МЭА, согласно которому мировой спрос на нефть достигнет пика в этом десятилетии, поскольку международное агентство перешло от метода прогнозирования, основанного на климатических обязательствах, к методу, учитывающему только действующую политику.

Текущий сценарий политики, который в последний раз применялся в 2019 году, предусматривал рост спроса примерно на 13% к середине столетия по сравнению с уровнем 2024 года.

Что касается предложения, то последствия санкций США против двух крупнейших российских производителей нефти, "Лукойла" и "Роснефти", еще больше поддерживают цены, пишет издание.

Китайская нефтеперерабатывающая компания Yanchang Petroleum в своем последнем тендере на поставку нефти стремится закупить нефть не из России, а дочерняя компания Sinopec, Luoyang Petrochemical, закрылась на техническое обслуживание как косвенный результат санкций, сообщило агентство Reuters во вторник.

Эти меры, принятые в прошлом месяце, стали первыми прямыми санкциями против России, введенными президентом США Дональдом Трампом с начала второго срока.

Санкции США сократили число покупателей российской нефти в Китае – Bloomberg03.11.25, 17:57 • 3216 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Нефть марки Brent
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Китай