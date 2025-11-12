Ціни на нафту падають після стрибка на тлі очікування припинення шатдауну у США

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20863 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51224 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47745 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51066 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48858 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44762 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60690 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82376 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132084 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51617 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70382 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46392 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65218 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14199 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24062 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22656 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61894 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62107 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Ціни на нафту падають після стрибка на тлі очікування припинення шатдауну у США

Київ • УНН

 • 2866 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали на 0,34% і 0,36% відповідно, зберігаючи зростання попередньої сесії. Очікується, що відновлення роботи уряду США підвищить попит на нафту.

Ціни на нафту падають після стрибка на тлі очікування припинення шатдауну у США

Ціни на нафту знизилися в середу, але зберегли більшу частину зростання попередньої сесії на тлі очікувань, що завершення найтривалішого в історії зупинення роботи уряду США (шатдауну) може підвищити попит у країні, яка є найбільшим у світі споживачем нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 22 центи, або 0,34%, до $64,94 за барель до 06:25 за Гринвічем (08:25 за Києвом) після зростання на 1,7% у вівторок. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 22 центи, або 0,36% до $60,83 за барель після зростання на 1,5% на попередній сесії.

Палата представників США, контрольована республіканцями, проведе в середу вдень голосування щодо законопроєкту, вже схваленого Сенатом, який відновить фінансування державних установ до 30 січня.

Відновлення роботи уряду США зміцнить довіру споживачів та економічну активність, стимулюючи попит на нафту, написав у своїй записці аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Припинення роботи уряду США, через яке лише за останні кілька днів було зірвано десятки тисяч рейсів, також може призвести до відновлення пасажиропотоку та споживання авіапалива напередодні святкового сезону.

Міжнародне енергетичне агентство у своєму щорічному звіті прогнозує, що попит на нафту і газ може продовжувати зростати до 2050 року.

Цей прогноз відрізняється від попереднього очікування МЕА, згідно з яким світовий попит на нафту досягне піку в цьому десятилітті, оскільки міжнародне агентство перейшло від методу прогнозування, що базується на кліматичних зобов'язаннях, до методу, що враховує лише чинну політику.

Поточний сценарій політики, який востаннє застосовувався у 2019 році, передбачав зростання попиту приблизно на 13% до середини сторіччя порівняно з рівнем 2024 року.

Що стосується пропозиції, то наслідки санкцій США проти двох найбільших російських виробників нафти, "лукойлу" та "роснефті", ще більше підтримують ціни, пише видання.

Китайська нафтопереробна компанія Yanchang Petroleum у своєму останньому тендері на постачання нафти прагне закупити нафту не з росії, а дочірня компанія Sinopec, Luoyang Petrochemical, закрилася на технічне обслуговування як непрямий результат санкцій, повідомило агентство Reuters у вівторок.

Ці заходи, вжиті минулого місяця, стали першими прямими санкціями проти росії, запровадженими президентом США Дональдом Трампом з початку другого терміну.

Санкції США зменшили кількість покупців російської нафти в Китаї – Bloomberg03.11.25, 17:57 • 3225 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Brent
Палата представників США
Дональд Трамп
Китай