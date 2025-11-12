Ціни на нафту падають після стрибка на тлі очікування припинення шатдауну у США

Ціни на нафту знизилися в середу, але зберегли більшу частину зростання попередньої сесії на тлі очікувань, що завершення найтривалішого в історії зупинення роботи уряду США (шатдауну) може підвищити попит у країні, яка є найбільшим у світі споживачем нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 22 центи, або 0,34%, до $64,94 за барель до 06:25 за Гринвічем (08:25 за Києвом) після зростання на 1,7% у вівторок. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 22 центи, або 0,36% до $60,83 за барель після зростання на 1,5% на попередній сесії.

Палата представників США, контрольована республіканцями, проведе в середу вдень голосування щодо законопроєкту, вже схваленого Сенатом, який відновить фінансування державних установ до 30 січня.

Відновлення роботи уряду США зміцнить довіру споживачів та економічну активність, стимулюючи попит на нафту, написав у своїй записці аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Припинення роботи уряду США, через яке лише за останні кілька днів було зірвано десятки тисяч рейсів, також може призвести до відновлення пасажиропотоку та споживання авіапалива напередодні святкового сезону.

Міжнародне енергетичне агентство у своєму щорічному звіті прогнозує, що попит на нафту і газ може продовжувати зростати до 2050 року.

Цей прогноз відрізняється від попереднього очікування МЕА, згідно з яким світовий попит на нафту досягне піку в цьому десятилітті, оскільки міжнародне агентство перейшло від методу прогнозування, що базується на кліматичних зобов'язаннях, до методу, що враховує лише чинну політику.

Поточний сценарій політики, який востаннє застосовувався у 2019 році, передбачав зростання попиту приблизно на 13% до середини сторіччя порівняно з рівнем 2024 року.

Що стосується пропозиції, то наслідки санкцій США проти двох найбільших російських виробників нафти, "лукойлу" та "роснефті", ще більше підтримують ціни, пише видання.

Китайська нафтопереробна компанія Yanchang Petroleum у своєму останньому тендері на постачання нафти прагне закупити нафту не з росії, а дочірня компанія Sinopec, Luoyang Petrochemical, закрилася на технічне обслуговування як непрямий результат санкцій, повідомило агентство Reuters у вівторок.

Ці заходи, вжиті минулого місяця, стали першими прямими санкціями проти росії, запровадженими президентом США Дональдом Трампом з початку другого терміну.

