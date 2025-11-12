Переименование Пентагона Трампом может стоить до 2 миллиардов долларов – СМИ
Киев • УНН
Чтобы переименовать официальное название Министерства обороны США, нужно будет потратить примерно 2 млрд долларов. Об этом сообщают источники, осведомленные с расходами.
Распоряжение президента Дональда Трампа об изменении названия Министерства обороны США на "Министерство войны" может обойтись государству до 2 миллиардов долларов, сообщают шесть источников, осведомленных о потенциальных расходах. Официальное изменение требует одобрения Конгресса и предполагает обновление тысяч вывесок, бланков, значков и цифровых систем. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Военное министерство активно внедряет изменение названия, предписанное президентом Трампом, и делает это название постоянным. Окончательная оценка расходов пока еще не определена… Это изменение… отражает основную миссию Министерства: победу в войнах.
– заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.
Трамп, выступая на Арлингтонском национальном кладбище, отметил: "При администрации Трампа мы восстанавливаем гордость и победный дух армии Соединенных Штатов. Именно поэтому мы официально переименовали Министерство обороны в первоначальное название – Министерство войны.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ, который позволяет использовать новое название в официальных документах и коммуникациях, а Пентагон уже изменил URL веб-сайта и некоторые вывески. Однако для полной легитимности изменения необходимо одобрение Конгресса, а масштабное обновление всех объектов и программных систем ведомства делает проект чрезвычайно дорогим.
