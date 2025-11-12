Переименование Пентагона Трампом может стоить до 2 миллиардов долларов – СМИ

$42.010.06
48.610.07
ukenru
15:53 • 634 просмотра
Завтра почти по всей Украине будут отключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 5416 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 12846 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 16875 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 17540 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21363 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38207 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61887 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80925 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125647 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53353 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 51810 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51314 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 26951 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31453 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 13321 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31804 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 22605 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51650 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125644 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 14878 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 52112 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53643 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 32348 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 46586 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Бильд
Сериал

Переименование Пентагона Трампом может стоить до 2 миллиардов долларов – СМИ

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Чтобы переименовать официальное название Министерства обороны США, нужно будет потратить примерно 2 млрд долларов. Об этом сообщают источники, осведомленные с расходами.

Переименование Пентагона Трампом может стоить до 2 миллиардов долларов – СМИ

Распоряжение президента Дональда Трампа об изменении названия Министерства обороны США на "Министерство войны" может обойтись государству до 2 миллиардов долларов, сообщают шесть источников, осведомленных о потенциальных расходах. Официальное изменение требует одобрения Конгресса и предполагает обновление тысяч вывесок, бланков, значков и цифровых систем. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Военное министерство активно внедряет изменение названия, предписанное президентом Трампом, и делает это название постоянным. Окончательная оценка расходов пока еще не определена… Это изменение… отражает основную миссию Министерства: победу в войнах. 

– заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл. 

Трамп, выступая на Арлингтонском национальном кладбище, отметил: "При администрации Трампа мы восстанавливаем гордость и победный дух армии Соединенных Штатов. Именно поэтому мы официально переименовали Министерство обороны в первоначальное название – Министерство войны.

ч. Новая золотая табличка Трампа возле Овального кабинета вызвала негативную реакцию - СМИ

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, который позволяет использовать новое название в официальных документах и коммуникациях, а Пентагон уже изменил URL веб-сайта и некоторые вывески. Однако для полной легитимности изменения необходимо одобрение Конгресса, а масштабное обновление всех объектов и программных систем ведомства делает проект чрезвычайно дорогим.

ч. Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме (видео)

Степан Гафтко

Новости Мира
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты