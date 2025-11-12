Перейменування Пентагону Трампом може коштувати до 2 мільярдів доларів – ЗМІ
Щоб перейменувати офіційну назву Міністерства оборони США потрібно буде витратити приблизно 2 млрд доларів. Про це повідомляють джерела, обізнані із витратами.
Розпорядження президента Дональда Трампа про зміну назви Міністерства оборони США на "Міністерство війни" може обійтися державі до 2 мільярдів доларів, повідомляють шість джерел, обізнаних з потенційними витратами. Офіційна зміна потребує схвалення Конгресу та передбачає оновлення тисяч вивісок, бланків, значків і цифрових систем. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Військове міністерство активно впроваджує зміну назви, наказану президентом Трампом, і робить цю назву постійною. Остаточна оцінка витрат наразі ще не визначена… Ця зміна… відображає основну місію Міністерства: перемогу у війнах.
Трамп, виступаючи на Арлінгтонському національному кладовищі, зазначив: "За адміністрації Трампа ми відновлюємо гордість і переможний дух армії Сполучених Штатів. Саме тому ми офіційно перейменували Міністерство оборони на початкову назву – Міністерство війни.
Раніше Трамп підписав виконавчий указ, який дозволяє використовувати нову назву в офіційних документах та комунікаціях, а Пентагон вже змінив URL вебсайту та деякі вивіски. Однак для повної легітимності зміни необхідне схвалення Конгресу, а масштабне оновлення всіх об’єктів і програмних систем відомства робить проєкт надзвичайно дорогим.
