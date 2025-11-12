$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20780 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50763 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47301 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50621 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48442 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44400 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60327 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132064 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Графіки відключень електроенергії
Перейменування Пентагону Трампом може коштувати до 2 мільярдів доларів – ЗМІ

Київ • УНН

 • 2816 перегляди

Щоб перейменувати офіційну назву Міністерства оборони США потрібно буде витратити приблизно 2 млрд доларів. Про це повідомляють джерела, обізнані із витратами.

Перейменування Пентагону Трампом може коштувати до 2 мільярдів доларів – ЗМІ

Розпорядження президента Дональда Трампа про зміну назви Міністерства оборони США на "Міністерство війни" може обійтися державі до 2 мільярдів доларів, повідомляють шість джерел, обізнаних з потенційними витратами. Офіційна зміна потребує схвалення Конгресу та передбачає оновлення тисяч вивісок, бланків, значків і цифрових систем. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Військове міністерство активно впроваджує зміну назви, наказану президентом Трампом, і робить цю назву постійною. Остаточна оцінка витрат наразі ще не визначена… Ця зміна… відображає основну місію Міністерства: перемогу у війнах. 

– заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл. 

Трамп, виступаючи на Арлінгтонському національному кладовищі, зазначив: "За адміністрації Трампа ми відновлюємо гордість і переможний дух армії Сполучених Штатів. Саме тому ми офіційно перейменували Міністерство оборони на початкову назву – Міністерство війни.

Нова золота табличка Трампа біля Овального кабінету викликала негативну реакцію - ЗМІ06.11.25, 11:47 • 4148 переглядiв

Раніше Трамп підписав виконавчий указ, який дозволяє використовувати нову назву в офіційних документах та комунікаціях, а Пентагон вже змінив URL вебсайту та деякі вивіски. Однак для повної легітимності зміни необхідне схвалення Конгресу, а масштабне оновлення всіх об’єктів і програмних систем відомства робить проєкт надзвичайно дорогим.

Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)21.10.25, 05:07 • 7345 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Міністерство оборони США
Пентагон
Конгрес США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки