12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50763 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47301 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50621 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48442 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44400 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60327 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132064 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Пентагон перебільшував вплив шатдауну на секретну ракетну програму США

Київ • УНН

 • 2778 перегляди

Перед відновленням роботи Палати представників, американські ВПС визнали, що секретна ракетна програма Joint Advanced Tactical Missile не зазнала змін. Раніше Пентагон заявляв про затримки через зупинку уряду США.

Пентагон перебільшував вплив шатдауну на секретну ракетну програму США

Раніше Комітет з питань збройних сил  попереджав про затримку у впровадженні програми Joint Advanced Tactical Missile. Перед відновленням роботи Палати представників, американські ВПС визнали, - насправді програма не зазнала змін. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Пентагон перебільшив вплив закриття уряду на національну безпеку щодо секретної ракети, яка має ключове значення для військової конкуренції США з Китаєм

- пише видання. 

Повітряні сили визнали, що програма не постраждала, хоча раніше Комітет з питань збройних сил Палати представників повідомляв - затримок у впровадженні програми Joint Advanced Tactical Missile не уникнути. 

Контекст

23-го жовтня Комітет з питань збройних сил Палати представників публічно оголосив, що буде "тримісячна затримка розгортання" вирішальної програми спільних передових тактичних ракет Повітряних сил, ракети класу "повітря-повітря" компанії Lockheed Martin Corp., яка "є центральною для наших можливостей повітряного бою".

Перейменування Пентагону Трампом може коштувати до 2 мільярдів доларів – ЗМІ12.11.25, 17:08 • 2816 переглядiв

У ньому зазначалося, що ракета була "необхідною, щоб наздогнати Китай, який значно випередив США у здатності націлюватися на важливі об'єкти наддалекими повітряними ракетами".

Конгрес США відновить роботу уряду

Цієї середи палата представників США відновлює свої засідання після семитижневої перерви для голосування щодо продовження бюджету. Далі  федеральний уряд має знову відкрити роботу і завершити найдовший локдаун в історії Сполучених Штатів Америки.

Ціни на нафту падають після стрибка на тлі очікування припинення шатдауну у США12.11.25, 10:09 • 2864 перегляди

Раунд голосування розпочнеться приблизно о 17:00 за вашингтонським часом (22:00 за Гринвічем). Остаточний результат очікується після 19:00 (північ за Гринвічем у четвер).

Нагадаємо

У жовтні Палата представників Конгресу США розглядала законопроект H.R.5793, який визначає пріоритети американської політики безпеки для дев’яти країн-членів НАТО.

У лютому 2025 року п'ять колишніх міністрів оборони США закликали Конгрес розслідувати масові звільнення військового керівництва Трампом. Серед звільнених - глава Об'єднаного комітету начальників штабів та інші високопоставлені військові.

Китай знімає обмеження на експорт низки критичних металів до США09.11.25, 18:43 • 8964 перегляди

Ігор Тележніков

Політика
Державний бюджет
Вибори в США
Повітряні сили США
Палата представників США
Пентагон
Конгрес США
Bloomberg
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай