Конгрес США розглядає законопроект про посилення безпеки східного флангу НАТО: чому це важливо для України

Київ • УНН

 • 1486 перегляди

Палата представників Конгресу США розглядає законопроект H.R.5793, який визначає пріоритети американської політики безпеки для дев’яти країн-членів НАТО. Документ передбачає надання Україні необхідної допомоги у сфері безпеки для стримування російської агресії, яка може загрожувати союзникам по НАТО.

Конгрес США розглядає законопроект про посилення безпеки східного флангу НАТО: чому це важливо для України

У Конгресі США просувають законопроект про посилення безпеки східного флангу НАТО та підтримку України. Посол Ольга Стефанішина роз'яснила, яке місце там відведено Україні та чому цей документ важливий, передає УНН.

Деталі

Палата представників Конгресу США розглядає двопартійний законопроект H.R.5793 "Про стратегічне партнерство на східному фланзі", який визначає пріоритети американської політики безпеки для дев’яти країн-членів НАТО, включаючи Польщу, Румунію та країни Балтії.

За словами Стефанішиної, документ підкреслює, що ці країни перебувають на передовій протистояння російській агресії — найбільшій загрозі трансатлантичній безпеці. Законопроект передбачає пріоритетний доступ союзників східного флангу до ключових американських програм військової допомоги, включаючи Foreign Military Financing та постачання надлишкового оборонного обладнання.

Україна отримує особливе місце в документі: преамбула визначає нашу країну як передову лінію безпеки США та НАТО. Серед політичних цілей законопроекту — надання Україні необхідної допомоги у сфері безпеки для стримування російської агресії, яка може загрожувати союзникам по НАТО.  Це "дзеркальна" версія аналогічного законопроекту S.2914, поданого у вересні до Сенату 

- резюмувала посол.

Нагадаємо

Як заявив командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П'єр Вандьє, Північноатлантичний Альянс (НАТО) розширює свої можливості супутникового спостереження для сканування великих територій. Це дасть змогу Альянсу контролювати військові переміщення в Україні та на кордонах росії зі східними членами.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Державний кордон України
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
НАТО
Ольга Стефанишина
Румунія
Україна
Польща