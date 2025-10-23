$41.760.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Конгресс США рассматривает законопроект об усилении безопасности восточного фланга НАТО: почему это важно для Украины

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект H.R.5793, который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО. Документ предусматривает оказание Украине необходимой помощи в сфере безопасности для сдерживания российской агрессии, которая может угрожать союзникам по НАТО.

Конгресс США рассматривает законопроект об усилении безопасности восточного фланга НАТО: почему это важно для Украины

В Конгрессе США продвигают законопроект об усилении безопасности восточного фланга НАТО и поддержке Украины. Посол Ольга Стефанишина разъяснила, какое место там отведено Украине и почему этот документ важен, передает УНН.

Детали

Палата представителей Конгресса США рассматривает двухпартийный законопроект H.R.5793 "О стратегическом партнерстве на восточном фланге", который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО, включая Польшу, Румынию и страны Балтии.

По словам Стефанишиной, документ подчеркивает, что эти страны находятся на передовой противостояния российской агрессии — самой большой угрозе трансатлантической безопасности. Законопроект предусматривает приоритетный доступ союзников восточного фланга к ключевым американским программам военной помощи, включая Foreign Military Financing и поставки избыточного оборонного оборудования.

Украина получает особое место в документе: преамбула определяет нашу страну как передовую линию безопасности США и НАТО. Среди политических целей законопроекта — оказание Украине необходимой помощи в сфере безопасности для сдерживания российской агрессии, которая может угрожать союзникам по НАТО. Это "зеркальная" версия аналогичного законопроекта S.2914, поданного в сентябре в Сенат 

- резюмировала посол.

Напомним

Как заявил командующий концепциями и трансформацией НАТО адмирал Пьер Вандье, Североатлантический Альянс (НАТО) расширяет свои возможности спутникового наблюдения для сканирования больших территорий. Это позволит Альянсу контролировать военные перемещения в Украине и на границах россии с восточными членами.

Антонина Туманова

