Конгресс США рассматривает законопроект об усилении безопасности восточного фланга НАТО: почему это важно для Украины
Киев • УНН
Палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект H.R.5793, который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО. Документ предусматривает оказание Украине необходимой помощи в сфере безопасности для сдерживания российской агрессии, которая может угрожать союзникам по НАТО.
В Конгрессе США продвигают законопроект об усилении безопасности восточного фланга НАТО и поддержке Украины. Посол Ольга Стефанишина разъяснила, какое место там отведено Украине и почему этот документ важен, передает УНН.
Детали
Палата представителей Конгресса США рассматривает двухпартийный законопроект H.R.5793 "О стратегическом партнерстве на восточном фланге", который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО, включая Польшу, Румынию и страны Балтии.
По словам Стефанишиной, документ подчеркивает, что эти страны находятся на передовой противостояния российской агрессии — самой большой угрозе трансатлантической безопасности. Законопроект предусматривает приоритетный доступ союзников восточного фланга к ключевым американским программам военной помощи, включая Foreign Military Financing и поставки избыточного оборонного оборудования.
Украина получает особое место в документе: преамбула определяет нашу страну как передовую линию безопасности США и НАТО. Среди политических целей законопроекта — оказание Украине необходимой помощи в сфере безопасности для сдерживания российской агрессии, которая может угрожать союзникам по НАТО. Это "зеркальная" версия аналогичного законопроекта S.2914, поданного в сентябре в Сенат
Напомним
Как заявил командующий концепциями и трансформацией НАТО адмирал Пьер Вандье, Североатлантический Альянс (НАТО) расширяет свои возможности спутникового наблюдения для сканирования больших территорий. Это позволит Альянсу контролировать военные перемещения в Украине и на границах россии с восточными членами.