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НАТО розробляє нові інструменти для моніторингу ситуації в Україні та східного фланзі

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Альянс зможе спостерігати за маневрами, переміщенням військ та операціями на полі бою. Технологія SINBAD допоможе моніторити Арктику через амбіції рф і Китаю.

НАТО розробляє нові інструменти для моніторингу ситуації в Україні та східного фланзі

Північноатлантичний Альянс (НАТО) розширює свої можливості супутникового спостереження для сканування великих територій. Це дасть змогу Альянсу контролювати військові переміщення в Україні та на кордонах росії зі східними членами, заявив командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П'єр Вандьє, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Вандьє повідомив, що новий інструмент вперше дасть змогу Альянсу спостерігати за "величезними територіями", що дозволить йому спостерігати за маневрами, переміщенням військ та операціями на полі бою.

Здатність контролювати дотримання можливого припинення вогню в Україні була в центрі занепокоєння європейців, а коаліція охочих на чолі з Францією та Великою Британією вивчає варіанти та сподівається заручитися підтримкою США.

Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо сказати їм: ми спостерігаємо

— сказав Вандьє, наголосивши на важливості заспокоєння країн на східному фланзі альянсу.

Організація Північноатлантичного договору заявила в середу пізно ввечері, що обрала американського постачальника супутникових знімків Planet Labs для нової ініціативи під назвою Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Її мета — дуже часто сканувати області земної кулі протягом року, а штучний інтелект допомагає позначати будь-які зміни та видавати попередження.

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За словами представника НАТО, який побажав залишитися анонімним, ця технологія також може бути використана для моніторингу Арктики, яка має все більше значення для НАТО, оскільки зростають амбіції росії та Китаю в цьому регіоні.

НАТО почала розробляти космічне спостереження після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. SINBAD — це пілотний проект, запущений напередодні масштабнішого розгортання космічного спостереження НАТО, запланованого на січень 2026 року, за словами представника альянсу.

Космічне спостереження є однією з ключових сфер, у яких НАТО значною мірою спирається на можливості США. Інші члени альянсу намагаються відновити баланс своєї залежності від США після того, як президент Дональд Трамп відмовився від Європи, щоб зосередитися на загрозах з Азії.

Міністри оборони НАТО минулого тижня схвалили одне з найамбітніших зобов'язань щодо збільшення запасів озброєння з часів Холодної війни в рамках європейських та канадських зусиль щодо переозброєння та перейняття більшої частини власної оборони від США.

Доповнення

Генерал Інго Герхарц очолив штаб НАТО в Брюнсюмі, змінивши Гульєльмо Луїджі Мілієтту. Він керуватиме захистом східного флангу НАТО, що простягнувся на 4000 км.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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НАТО
Дональд Трамп
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Велика Британія
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