НАТО разрабатывает новые инструменты для мониторинга ситуации в Украине и восточном фланге

Североатлантический Альянс (НАТО) расширяет свои возможности спутникового наблюдения для сканирования больших территорий. Это позволит Альянсу контролировать военные перемещения в Украине и на границах россии с восточными членами, заявил командующий концепциями и трансформацией НАТО адмирал Пьер Вандье, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Вандье сообщил, что новый инструмент впервые позволит Альянсу наблюдать за "огромными территориями", что позволит ему наблюдать за маневрами, перемещением войск и операциями на поле боя.

Способность контролировать соблюдение возможного прекращения огня в Украине была в центре беспокойства европейцев, а коалиция желающих во главе с Францией и Великобританией изучает варианты и надеется заручиться поддержкой США.

Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем сказать им: мы наблюдаем — сказал Вандье, подчеркнув важность успокоения стран на восточном фланге альянса.

Организация Североатлантического договора заявила в среду поздно вечером, что выбрала американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для новой инициативы под названием Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Ее цель — очень часто сканировать области земного шара в течение года, а искусственный интеллект помогает обозначать любые изменения и выдавать предупреждения.

Ермак: в Украине уже работает часть решений по разработкам военного ИИ

По словам представителя НАТО, пожелавшего остаться анонимным, эта технология также может быть использована для мониторинга Арктики, которая имеет все большее значение для НАТО, поскольку растут амбиции россии и Китая в этом регионе.

НАТО начала разрабатывать космическое наблюдение после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. SINBAD — это пилотный проект, запущенный в преддверии более масштабного развертывания космического наблюдения НАТО, запланированного на январь 2026 года, по словам представителя альянса.

Космическое наблюдение является одной из ключевых сфер, в которых НАТО в значительной степени опирается на возможности США. Другие члены альянса пытаются восстановить баланс своей зависимости от США после того, как президент Дональд Трамп отказался от Европы, чтобы сосредоточиться на угрозах из Азии.

Министры обороны НАТО на прошлой неделе одобрили одно из самых амбициозных обязательств по увеличению запасов вооружения со времен Холодной войны в рамках европейских и канадских усилий по перевооружению и перенятию большей части собственной обороны от США.

Дополнение

Генерал Инго Герхарц возглавил штаб НАТО в Брюнсюме, сменив Гульельмо Луиджи Милиетту. Он будет руководить защитой восточного фланга НАТО, простирающегося на 4000 км.