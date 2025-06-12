Німецький генерал прийняв командування військами НАТО на східному фланзі
Київ • УНН
Генерал Інго Герхарц очолив штаб НАТО в Брюнсюмі, змінивши Гульєльмо Луїджі Мілієтту. Він керуватиме захистом східного флангу НАТО, що простягнувся на 4000 км.
Оперативне командування об'єднаними союзними силами на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу (НАТО), штаб яких базується у нідерландському Брюнсюмі, очолив інспектор Військово-повітряних сил Бундесверу генерал Інго Герхарц. Про пише УНН з посиланням на Об’єднане командування НАТО.
Деталі
59-річний генерал змінив на цій посаді італійського генерала Гульєльмо Луїджі Мілієтту. На найближчі роки Герхарц очолить оперативний захист східного флангу НАТО, який простягся від Норвегії до Угорщини. Таким чином Герхарц прийме командування армією вздовж майже 4000-кілометрового кордону держав НАТО з росією та білоруссю.
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Інго Герхарц був одним із офіцерів бундесверу, чиї переговори були перехоплені та опубліковані російською пропагандою у березні 2024 року. Міністерство оборони Німеччини тоді визнало витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил Німеччини (люфтваффе).
Після перехоплення розмов щодо Герхарца почали розслідування, але його було припинено, оскільки його причетність до витоку не була підтверджена.
Доповнення
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва в четвер, заявивши, що хоче поговорити з українськими лідерами про війну рф проти України. Також буде обговорюватися додаткова військова допомогу.