Німецький генерал прийняв командування військами НАТО на східному фланзі

Оперативне командування об'єднаними союзними силами на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу (НАТО), штаб яких базується у нідерландському Брюнсюмі, очолив інспектор Військово-повітряних сил Бундесверу генерал Інго Герхарц. Про пише УНН з посиланням на Об’єднане командування НАТО.

59-річний генерал змінив на цій посаді італійського генерала Гульєльмо Луїджі Мілієтту. На найближчі роки Герхарц очолить оперативний захист східного флангу НАТО, який простягся від Норвегії до Угорщини. Таким чином Герхарц прийме командування армією вздовж майже 4000-кілометрового кордону держав НАТО з росією та білоруссю.

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