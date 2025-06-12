Немецкий генерал принял командование войсками НАТО на восточном фланге

Оперативное командование объединенными союзными силами на восточном фланге Североатлантического Альянса (НАТО), штаб которых базируется в нидерландском Брюнсюме, возглавил инспектор Военно-воздушных сил Бундесвера генерал Инго Герхарц. Об этом пишет УНН со ссылкой на Объединенное командование НАТО.

Детали

59-летний генерал сменил на этом посту итальянского генерала Гульельмо Луиджи Милиетту. На ближайшие годы Герхарц возглавит оперативную защиту восточного фланга НАТО, который простирается от Норвегии до Венгрии. Таким образом Герхарц примет командование армией вдоль почти 4000-километровой границы государств НАТО с россией и беларусью.

Сейчас мы столкнулись с горячей войной в Европе. Сегодняшние угрозы больше, чем когда-либо - заявил генерал при вступлении в должность.

Инго Герхарц был одним из офицеров бундесвера, чьи переговоры были перехвачены и опубликованы российской пропагандой в марте 2024 года. Министерство обороны Германии тогда признало утечку записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии (люфтваффе).

После перехвата разговоров в отношении Герхарца начали расследование, но оно было прекращено, поскольку его причастность к утечке не была подтверждена.

Дополнение

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев в четверг, заявив, что хочет поговорить с украинскими лидерами о войне рф против Украины. Также будет обсуждаться дополнительная военная помощь.