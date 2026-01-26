Загроза нового шатдауну: демократи в Сенаті США погрожують заблокувати фінансування уряду

У США зростає ризик нового часткового припинення роботи уряду (шатдауну) після того, як демократи у Сенаті пригрозили заблокувати законопроєкти про фінансування федеральних відомств, якщо вони включатимуть кошти для Департаменту внутрішньої безпеки (DHS). Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Білому домі сподіваються, що "розсудливість переможе". За словами неназваного високопосадовця, демократи були "рівноправними партнерами в переговорах щодо цих законопроєктів, які є результатом двопартійного спільного процесу".

Тепер, після тижня, проведеного у святкуванні їхніх успіхів у цьому процесі, і посеред зимової бурі, вони тримають фінансування реагування на надзвичайні ситуації в заручниках, щоб заробити політичні бали. Ми сподіваємося, що розсудливість переможе, і країні не доведеться терпіти ще одне руйнівне припинення роботи (уряду) - сказав співбесідник видання.

Автори вказують, що законодавці були на межі завершення роботи з фінансування на 2026 фінансовий рік після того, як Палата представників минулого тижня ухвалила свої останні чотири законопроєкти про асигнування.

Але вбивство 37-річного медбрата Алекса Претті агентом прикордонного патруля поставила під загрозу шанси на проходження цих законопроєктів Сенатом - йдеться у статті.

ЗМІ додає, що якщо компроміс щодо фінансування DHS не буде досягнутий до кінця січня, коли нинішні кошти мають закінчитись, частина федеральних установ знову може призупинити роботу, що вплине на їхню діяльність та послуги для громадян.

Нагадаємо

Торік призупинення роботи уряду США (шатдаун) стало найтривалішим в історії Сполучених Штатів, перевершивши попередній рекорд, встановлений наприкінці 2018-го - на початку 2019 року.

