В США начался частичный шатдаун правительства: что известно

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Большая часть правительства США приостановила работу из-за шатдауна 31 января. Ожидается, что перерыв в финансировании будет кратковременным.

В США начался частичный шатдаун правительства: что известно

Большая часть правительства США приостановила работу, столкнувшись с шатдауном, в субботу, 31 января, но ожидается, что перерыв в финансировании будет кратковременным, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Сенат США в пятницу вечером принял законопроект, предусматривающий финансирование правительства, но Палата представителей не находится в Вашингтоне, что привело к частичной приостановке работы правительства (шатдауну) в эти выходные.

Законопроект стал результатом соглашения между президентом США Дональдом Трампом и лидерами демократов в Сенате.

Трамп и демократы в Сенате заключили сделку, чтобы избежать шатдауна30.01.26, 13:59 • 3176 просмотров

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец, сообщил членам парламента во время пятничного телефонного разговора, что планирует провести голосование по этому вопросу в понедельник, сообщил источник, осведомленный с этим вопросом.

Не ожидается, что прекращение финансирования будет иметь существенное практическое влияние, учитывая, что большинство федеральных служащих не работают в выходные, и Трамп пообещал быстро подписать пакет законов. Но любая непредвиденная задержка в Палате представителей может затянуть частичный шатдаун на следующей неделе, пишет издание.

Среди учреждений, которые будут временно закрыты: Министерство внутренней безопасности США (DHS), которое контролирует иммиграционный контроль и столкнулось с жесткой критикой после двух громких убийств американских граждан в Миннеаполисе агентами иммиграционной службы.

Среди других - Пентагон, Госдеп, министерство финансов, транспорта, здравоохранения и социальных служб, а также жилищного строительства и городского развития.

Управление по управлению и бюджету заявило в меморандуме в пятницу вечером, что "соответствующие учреждения теперь должны выполнить планы по упорядоченному закрытию", добавив: "Мы надеемся, что этот перерыв будет коротким".

После принятия Палатой представителей и подписания законопроект, принятый Сенатом, будет финансировать правительство до конца сентября, за исключением Министерства внутренней безопасности США. Это ведомство финансируется на краткосрочной основе только на две недели, что является требованием демократов, которые настаивают на изменениях, направленных на ограничение деятельности Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и Таможенной и пограничной службы (CBP).

Двухпартийное соглашение было достигнуто после того, как демократы выступили против ранее согласованного законопроекта по Министерству внутренней безопасности (DHS) после смертельного выстрела в Алекса Претти, сделанного агентами DHS, что вызвало сильный общественный резонанс.

Частично демократы достигли успеха, поскольку Трамп и лидеры Республиканской партии уступили их просьбе отложить финансирование DHS на две недели. Однако остается неясным, на какие изменения в политике они согласятся в отношении ICE и CBP, поскольку демократы требуют реформ.

Демократы планируют использовать эти две недели для переговоров об изменениях, таких как прекращение "передвижных патрулей", усиление требований к ордерам на арест, введение кодекса поведения для сотрудников иммиграционной службы и обязательное ношение ими удостоверений личности и нательных видеокамер.

"Если республиканцы серьезно относятся к вполне разумным требованиям, выдвинутым демократами в отношении ICE, то нет веских причин, по которым мы не можем очень быстро объединиться для разработки законопроекта. Это должно занять меньше двух недель, - заявил в пятницу в Сенате лидер меньшинства Чак Шумер, демократ. - Это не радикальные требования. Это базовые стандарты, которые американцы уже ожидают от правоохранительных органов".

Законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности (DHS) до нового срока 13 февраля снова потребует 60 голосов Сената. После пятничного голосования Шумер предупредил республиканцев: "Если наши коллеги не готовы к реальным изменениям, им не следует ожидать голосов демократов".

Некоторые республиканцы скептически относятся к тому, что переговоры пройдут успешно.

Трамп смягчил тон и меняет руководство иммиграционных операций в Миннеаполисе после второй смертельной стрельбы27.01.26, 09:00 • 4243 просмотра

Юлия Шрамко

