Демократы отказываются помочь республиканцам принять пакет финансирования во избежание "шатдауна" - СМИ
Демократы в Палате представителей сообщили лидерам Республиканской партии, что не помогут принять пакет финансирования по ускоренной процедуре. Это усложнило план спикера Майка Джонсона по быстрому принятию меры и возобновлению работы правительства.
Демократы в Палате представителей Конгресса США сообщили лидерам Республиканской партии, что они не помогут принять пакет финансирования по ускоренной процедуре. Об этом информирует The Hill со ссылкой на неназванный источник в Палате представителей, пишет УНН.
Издание указывает, что таким образом это усложнило план спикера Майка Джонсона "быстро принять эту меру" и возобновить работу правительства.
Это означает, что пакет, вероятно, теперь должен пройти через обычную процедуру правил, в которой республиканцы смогут позволить себе не более одного голосования по партийной линии при условии присутствия и голосования всех членов
СМИ напоминает, что Сенат в пятницу поздно вечером принял пакет финансирования на сумму 1,2 триллиона долларов, состоящий из пяти законопроектов о регулярных ассигнованиях и двухнедельной временной меры для Министерства внутренней безопасности (DHS), агентства, которое находится под пристальным вниманием из-за своей тактики контроля за иммиграционным законодательством.
"Демократы пообещали, что не поддержат выделение дополнительных 10 млрд долларов для Иммиграционной и таможенной службы США, пока не будет согласована реформа работы этой службы. Они требуют ограничить ее полномочия и внедрить изменения в практике иммиграционного контроля после серии инцидентов, в том числе смерти людей во время операций федеральных агентов в Миннеаполисе", - отмечают авторы.
Большая часть правительства США приостановила работу, столкнувшись с шатдауном, в субботу, 31 января, но ожидается, что перерыв в финансировании будет кратковременным.
