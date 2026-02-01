Демократы отказываются помочь республиканцам принять пакет финансирования во избежание "шатдауна" - СМИ

$42.850.00
31 января, 17:53 • 13609 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 25557 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 18961 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 19538 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 18003 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 13142 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 11986 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6714 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11505 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18930 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго31 января, 18:22 • 14667 просмотра
Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж31 января, 18:41 • 5942 просмотра
Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника ОрбанаPhoto31 января, 19:23 • 8062 просмотра
Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси31 января, 20:24 • 4968 просмотра
"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положениеPhoto22:33 • 14340 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 34031 просмотра
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 34031 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 63669 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 43814 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 49010 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 51505 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 14507 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 21985 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 25662 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 26303 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 24689 просмотра
Демократы отказываются помочь республиканцам принять пакет финансирования во избежание "шатдауна" - СМИ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Демократы в Палате представителей сообщили лидерам Республиканской партии, что не помогут принять пакет финансирования по ускоренной процедуре. Это усложнило план спикера Майка Джонсона по быстрому принятию меры и возобновлению работы правительства.

Демократы отказываются помочь республиканцам принять пакет финансирования во избежание "шатдауна" - СМИ

Демократы в Палате представителей Конгресса США сообщили лидерам Республиканской партии, что они не помогут принять пакет финансирования по ускоренной процедуре. Об этом информирует The Hill со ссылкой на неназванный источник в Палате представителей, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что таким образом это усложнило план спикера Майка Джонсона "быстро принять эту меру" и возобновить работу правительства.

Это означает, что пакет, вероятно, теперь должен пройти через обычную процедуру правил, в которой республиканцы смогут позволить себе не более одного голосования по партийной линии при условии присутствия и голосования всех членов

- говорится в статье.

СМИ напоминает, что Сенат в пятницу поздно вечером принял пакет финансирования на сумму 1,2 триллиона долларов, состоящий из пяти законопроектов о регулярных ассигнованиях и двухнедельной временной меры для Министерства внутренней безопасности (DHS), агентства, которое находится под пристальным вниманием из-за своей тактики контроля за иммиграционным законодательством.

"Демократы пообещали, что не поддержат выделение дополнительных 10 млрд долларов для Иммиграционной и таможенной службы США, пока не будет согласована реформа работы этой службы. Они требуют ограничить ее полномочия и внедрить изменения в практике иммиграционного контроля после серии инцидентов, в том числе смерти людей во время операций федеральных агентов в Миннеаполисе", - отмечают авторы.

Напомним

Большая часть правительства США приостановила работу, столкнувшись с шатдауном, в субботу, 31 января, но ожидается, что перерыв в финансировании будет кратковременным.

Трамп и демократы в Сенате заключили сделку, чтобы избежать шатдауна30.01.26, 13:59 • 3362 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Министерство внутренней безопасности США
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Холм
Соединённые Штаты