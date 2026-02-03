Трамп закликав республіканців "націоналізувати" вибори: NYT пояснило, що це означає

Президент США Дональд Трамп у новому інтерв'ю закликав Республіканську партію "націоналізувати" голосування в Сполучених Штатах - "агресивний" у риториці крок, який, імовірно, викличе нові побоювання з приводу спроб його адміністрації втрутитися у виборчі питання, на тлі того, як він та його союзники продовжують робити неправдиві заяви про його поразку у 2020 році, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Під час тривалого монологу про імміграцію в подкасті, випущеному в понеділок Деном Бонгіно, його колишнім заступником директора ФБР, Трамп закликав республіканських чиновників "взяти під контроль" процедури голосування в 15 штатах, хоч і не назвав їх.

"Республіканці повинні сказати: "Ми хочемо взяти все під контроль", - сказав Трамп. - Ми повинні взяти під контроль голосування, голосування принаймні в багатьох - 15 місцях. Республіканці повинні націоналізувати голосування".

Згідно з Конституцією США, пише видання, американські вибори регулюються переважно законами штатів, що призводить до децентралізованого процесу, у якому голосування організується посадовими особами округів та муніципалітетів у тисячах виборчих дільниць по всій країні. Проте Трамп, зазначає видання, "давно зациклений на хибних твердженнях про те, що вибори в США сповнені шахрайства і що демократи влаштовують масштабну змову з метою залучення до голосування нелегальних іммігрантів та підвищення явки виборців від партії".

Примітний заклик Трампа до політичної партії "захопити механізми голосування" послідував за цілою низкою кроків його адміністрації, спрямованих на посилення контролю за американськими виборами, пише видання.

Минулого тижня агенти ФБР вилучили бюлетені та інші документи щодо голосування на виборах 2020 року у виборчому центрі в окрузі Фултон, штат Джорджія, "де його союзники роками висували неправдиві звинувачення у фальсифікації виборів".

Міністерство юстиції США, яке "за Трампа стало політизованим", вимагає від багатьох штатів, включаючи Міннесоту, надати повні списки виборців, на тлі того, як адміністрація Трампа намагається створити національну базу даних виборців.

У березні Трамп підписав указ, який намагався внести суттєві зміни до виборчого процесу, включаючи вимогу документального підтвердження громадянства та вимогу отримання всіх бюлетенів, надісланих поштою, до закриття виборчих дільниць у день виборів. Але ці зусилля були значною мірою відхилені судами.

У соціальних мережах Трамп наполягав на ще радикальніших змінах. У серпні він написав, що хоче припинити використання голосування поштою та, можливо, використання машин для голосування.

Заяви президента США щодо фальсифікації виборів неодноразово спростовувалися як незалежними розслідуваннями, так і представниками Республіканської партії. Як повідомила газета The Times, проведена адміністрацією Трампа минулого року перевірка виборів 2024 року виявила станом на минулий місяць мало доказів широкомасштабного шахрайства на виборах з боку негромадян.

Посилення заяв Трампа про вибори відбувається у момент, коли демократи перевершили республіканців у низці виборчих кампаній. У листопаді в Нью-Джерсі та Вірджинії губернатори-демократи здобули переконливі перемоги, а в суботу демократ виграв позачергові вибори в Сенат штату Техас з перевагою в 14 процентних пунктів в окрузі, де Трамп у 2024 році здобув перемогу з перевагою у 17 пунктів, що є величезним розривом.

Розуміючи, що республіканці вразливі до традиційної негативної реакції на правлячу партію у проміжних виборах, Трамп минулого року розпочав безпрецедентну кампанію з перекроювання виборчих округів, щоб дати своїй партії перевагу, пише видання. Ця кампанія, яка розпочалася в Техасі, але з того часу поширилася як на штати, контрольовані демократами, так і на штати, контрольовані республіканцями, стала центральною частиною стратегії президента США напередодні проміжних виборів, зазначає видання.

Трамп не приховує свого інтересу до розширення ролі федерального уряду у проведенні американських виборів. Минулого місяця він заявив газеті The Times, що шкодує, що не направив Національну гвардію для захоплення виборчих дільниць після виборів 2020 року, пише видання.

Під час інтерв'ю з Бонгіно Трамп пов'язав своє бажання партійного контролю над виборчими механізмами з програмою своєї адміністрації з пошуку та депортації нелегальних іммігрантів з американських міст.

"Якщо республіканці не вивезуть їх, ви ніколи більше не виграєте вибори як республіканець, - сказав він, маючи на увазі нелегальних іммігрантів. - Це безумство, як можна змусити цих людей голосувати. Якщо ми їх не вивеземо, перегляньте, республіканці ніколи більше не виграють вибори".

Немає жодних доказів того, що значна кількість негромадян голосувала на будь-яких американських виборах, зауважує при цьому видання. Аудит, проведений державним секретарем Джорджії у 2024 році, виявив, що лише 20 з 8,2 мільйона людей, зареєстрованих для голосування в Джорджії, не були громадянами, і лише дев'ять коли-небудь голосували.

