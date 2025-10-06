$41.230.05
06:06 • 11721 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 11468 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 22913 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 53217 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 71274 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 87167 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 157457 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 123824 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 109993 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 147381 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
3 жовтня, 12:39 • 147381 перегляди
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США

Київ • УНН

 • 2406 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо вважає віцепрезидента Венса наступним кандидатом у президенти від Республіканської партії. Рубіо назвав Венса своїм добрим другом та відзначив його чудову роботу.

Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США

Держсекретар США Марко Рубіо назвав віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса потенційним наступним кандидатом в президенти США від республіканців у 2028 році. Про це він сказав в ефірі Fox News 5 жовтня, пише УНН.

Ну, наступним кандидатом від Республіканської партії, я вважаю, буде віцепрезидент Венс, якщо він вирішить балотуватися, і він мій добрий друг, і він чудово виконує свою роботу, і я б сказав, що у нас чудова команда, і ми всі працюємо на президента

- сказав Держсекретар США Марко Рубіо.

Трамп, Венс та республіканці звинувачують демократів у потенційному шатдауні у США30.09.25, 09:39 • 2945 переглядiв

Доповнення

У серпні Венс заявляв про свою готовність бути президентом.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Республіканська партія США
Сполучені Штати Америки