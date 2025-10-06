Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо вважає віцепрезидента Венса наступним кандидатом у президенти від Республіканської партії. Рубіо назвав Венса своїм добрим другом та відзначив його чудову роботу.
Держсекретар США Марко Рубіо назвав віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса потенційним наступним кандидатом в президенти США від республіканців у 2028 році. Про це він сказав в ефірі Fox News 5 жовтня, пише УНН.
Ну, наступним кандидатом від Республіканської партії, я вважаю, буде віцепрезидент Венс, якщо він вирішить балотуватися, і він мій добрий друг, і він чудово виконує свою роботу, і я б сказав, що у нас чудова команда, і ми всі працюємо на президента
Трамп, Венс та республіканці звинувачують демократів у потенційному шатдауні у США30.09.25, 09:39 • 2945 переглядiв
Доповнення
У серпні Венс заявляв про свою готовність бути президентом.