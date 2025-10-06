Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио считает вице-президента Вэнса следующим кандидатом в президенты от Республиканской партии. Рубио назвал Вэнса своим хорошим другом и отметил его отличную работу.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса потенциальным следующим кандидатом в президенты США от республиканцев в 2028 году. Об этом он сказал в эфире Fox News 5 октября, пишет УНН.
Ну, следующим кандидатом от Республиканской партии, я считаю, будет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться, и он мой хороший друг, и он отлично выполняет свою работу, и я бы сказал, что у нас отличная команда, и мы все работаем на президента
Дополнение
В августе Вэнс заявлял о своей готовности быть президентом.