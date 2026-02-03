Трамп призвал республиканцев "национализировать" выборы: NYT объяснила, что это значит

Президент США Дональд Трамп в новом интервью призвал Республиканскую партию "национализировать" голосование в Соединенных Штатах - "агрессивный" в риторике шаг, который, вероятно, вызовет новые опасения по поводу попыток его администрации вмешаться в избирательные вопросы, на фоне того, как он и его союзники продолжают делать ложные заявления о его поражении в 2020 году, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Во время длительного монолога об иммиграции в подкасте, выпущенном в понедельник Дэном Бонгино, его бывшим заместителем директора ФБР, Трамп призвал республиканских чиновников "взять под контроль" процедуры голосования в 15 штатах, хотя и не назвал их.

"Республиканцы должны сказать: "Мы хотим взять все под контроль", - сказал Трамп. - Мы должны взять под контроль голосование, голосование по крайней мере во многих - 15 местах. Республиканцы должны национализировать голосование".

Согласно Конституции США, пишет издание, американские выборы регулируются преимущественно законами штатов, что приводит к децентрализованному процессу, в котором голосование организуется должностными лицами округов и муниципалитетов в тысячах избирательных участков по всей стране. Однако Трамп, отмечает издание, "давно зациклен на ложных утверждениях о том, что выборы в США полны мошенничества и что демократы устраивают масштабный заговор с целью привлечения к голосованию нелегальных иммигрантов и повышения явки избирателей от партии".

Примечательный призыв Трампа к политической партии "захватить механизмы голосования" последовал за целым рядом шагов его администрации, направленных на усиление контроля за американскими выборами, пишет издание.

На прошлой неделе агенты ФБР изъяли бюллетени и другие документы по голосованию на выборах 2020 года в избирательном центре в округе Фултон, штат Джорджия, "где его союзники годами выдвигали ложные обвинения в фальсификации выборов".

Министерство юстиции США, которое "при Трампе стало политизированным", требует от многих штатов, включая Миннесоту, предоставить полные списки избирателей, на фоне того, как администрация Трампа пытается создать национальную базу данных избирателей.

В марте Трамп подписал указ, который пытался внести существенные изменения в избирательный процесс, включая требование документального подтверждения гражданства и требование получения всех бюллетеней, отправленных по почте, до закрытия избирательных участков в день выборов. Но эти усилия были в значительной степени отклонены судами.

В социальных сетях Трамп настаивал на еще более радикальных изменениях. В августе он написал, что хочет прекратить использование голосования по почте и, возможно, использование машин для голосования.

Заявления президента США о фальсификации выборов неоднократно опровергались как независимыми расследованиями, так и представителями Республиканской партии. Как сообщила газета The Times, проведенная администрацией Трампа в прошлом году проверка выборов 2024 года выявила по состоянию на прошлый месяц мало доказательств широкомасштабного мошенничества на выборах со стороны неграждан.

Усиление заявлений Трампа о выборах происходит в момент, когда демократы превзошли республиканцев в ряде избирательных кампаний. В ноябре в Нью-Джерси и Вирджинии губернаторы-демократы одержали убедительные победы, а в субботу демократ выиграл внеочередные выборы в Сенат штата Техас с преимуществом в 14 процентных пунктов в округе, где Трамп в 2024 году одержал победу с преимуществом в 17 пунктов, что является огромным разрывом.

Понимая, что республиканцы уязвимы к традиционной негативной реакции на правящую партию в промежуточных выборах, Трамп в прошлом году начал беспрецедентную кампанию по перекройке избирательных округов, чтобы дать своей партии преимущество, пишет издание. Эта кампания, которая началась в Техасе, но с тех пор распространилась как на штаты, контролируемые демократами, так и на штаты, контролируемые республиканцами, стала центральной частью стратегии президента США накануне промежуточных выборов, отмечает издание.

Трамп не скрывает своего интереса к расширению роли федерального правительства в проведении американских выборов. В прошлом месяце он заявил газете The Times, что сожалеет, что не направил Национальную гвардию для захвата избирательных участков после выборов 2020 года, пишет издание.

Во время интервью с Бонгино Трамп связал свое желание партийного контроля над избирательными механизмами с программой своей администрации по поиску и депортации нелегальных иммигрантов из американских городов.

"Если республиканцы не вывезут их, вы никогда больше не выиграете выборы как республиканец, - сказал он, имея в виду нелегальных иммигрантов. - Это безумие, как можно заставить этих людей голосовать. Если мы их не вывезем, пересмотрите, республиканцы никогда больше не выиграют выборы".

Нет никаких доказательств того, что значительное количество неграждан голосовало на каких-либо американских выборах, отмечает при этом издание. Аудит, проведенный государственным секретарем Джорджии в 2024 году, выявил, что только 20 из 8,2 миллиона человек, зарегистрированных для голосования в Джорджии, не были гражданами, и только девять когда-либо голосовали.

