Трамп призвал республиканцев "национализировать" выборы: NYT объяснила, что это значит

$42.970.16
50.910.12
ukenru
08:20 • 2008 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 6658 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 13294 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 25246 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 35398 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 26732 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 39629 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23414 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15833 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13468 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−15°
1.5м/с
69%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 15613 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 24152 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 18062 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 22573 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 11199 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 11236 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 39630 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 27499 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 31058 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 89950 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 16865 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 18486 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 18273 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 17314 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 16962 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
9К720 Искандер

Трамп призвал республиканцев "национализировать" выборы: NYT объяснила, что это значит

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Дональд Трамп призвал Республиканскую партию взять под контроль процедуры голосования в 15 штатах. Это вызвало новые опасения относительно вмешательства администрации в избирательные вопросы.

Трамп призвал республиканцев "национализировать" выборы: NYT объяснила, что это значит

Президент США Дональд Трамп в новом интервью призвал Республиканскую партию "национализировать" голосование в Соединенных Штатах - "агрессивный" в риторике шаг, который, вероятно, вызовет новые опасения по поводу попыток его администрации вмешаться в избирательные вопросы, на фоне того, как он и его союзники продолжают делать ложные заявления о его поражении в 2020 году, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Во время длительного монолога об иммиграции в подкасте, выпущенном в понедельник Дэном Бонгино, его бывшим заместителем директора ФБР, Трамп призвал республиканских чиновников "взять под контроль" процедуры голосования в 15 штатах, хотя и не назвал их.

"Республиканцы должны сказать: "Мы хотим взять все под контроль", - сказал Трамп. - Мы должны взять под контроль голосование, голосование по крайней мере во многих - 15 местах. Республиканцы должны национализировать голосование".

Согласно Конституции США, пишет издание, американские выборы регулируются преимущественно законами штатов, что приводит к децентрализованному процессу, в котором голосование организуется должностными лицами округов и муниципалитетов в тысячах избирательных участков по всей стране. Однако Трамп, отмечает издание, "давно зациклен на ложных утверждениях о том, что выборы в США полны мошенничества и что демократы устраивают масштабный заговор с целью привлечения к голосованию нелегальных иммигрантов и повышения явки избирателей от партии".

Примечательный призыв Трампа к политической партии "захватить механизмы голосования" последовал за целым рядом шагов его администрации, направленных на усиление контроля за американскими выборами, пишет издание.

На прошлой неделе агенты ФБР изъяли бюллетени и другие документы по голосованию на выборах 2020 года в избирательном центре в округе Фултон, штат Джорджия, "где его союзники годами выдвигали ложные обвинения в фальсификации выборов".

Министерство юстиции США, которое "при Трампе стало политизированным", требует от многих штатов, включая Миннесоту, предоставить полные списки избирателей, на фоне того, как администрация Трампа пытается создать национальную базу данных избирателей.

В марте Трамп подписал указ, который пытался внести существенные изменения в избирательный процесс, включая требование документального подтверждения гражданства и требование получения всех бюллетеней, отправленных по почте, до закрытия избирательных участков в день выборов. Но эти усилия были в значительной степени отклонены судами.

Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters21.12.25, 20:58 • 8634 просмотра

В социальных сетях Трамп настаивал на еще более радикальных изменениях. В августе он написал, что хочет прекратить использование голосования по почте и, возможно, использование машин для голосования.

Заявления президента США о фальсификации выборов неоднократно опровергались как независимыми расследованиями, так и представителями Республиканской партии. Как сообщила газета The Times, проведенная администрацией Трампа в прошлом году проверка выборов 2024 года выявила по состоянию на прошлый месяц мало доказательств широкомасштабного мошенничества на выборах со стороны неграждан.

Усиление заявлений Трампа о выборах происходит в момент, когда демократы превзошли республиканцев в ряде избирательных кампаний. В ноябре в Нью-Джерси и Вирджинии губернаторы-демократы одержали убедительные победы, а в субботу демократ выиграл внеочередные выборы в Сенат штата Техас с преимуществом в 14 процентных пунктов в округе, где Трамп в 2024 году одержал победу с преимуществом в 17 пунктов, что является огромным разрывом.

Понимая, что республиканцы уязвимы к традиционной негативной реакции на правящую партию в промежуточных выборах, Трамп в прошлом году начал беспрецедентную кампанию по перекройке избирательных округов, чтобы дать своей партии преимущество, пишет издание. Эта кампания, которая началась в Техасе, но с тех пор распространилась как на штаты, контролируемые демократами, так и на штаты, контролируемые республиканцами, стала центральной частью стратегии президента США накануне промежуточных выборов, отмечает издание.

Трамп не скрывает своего интереса к расширению роли федерального правительства в проведении американских выборов. В прошлом месяце он заявил газете The Times, что сожалеет, что не направил Национальную гвардию для захвата избирательных участков после выборов 2020 года, пишет издание.

Во время интервью с Бонгино Трамп связал свое желание партийного контроля над избирательными механизмами с программой своей администрации по поиску и депортации нелегальных иммигрантов из американских городов.

"Если республиканцы не вывезут их, вы никогда больше не выиграете выборы как республиканец, - сказал он, имея в виду нелегальных иммигрантов. - Это безумие, как можно заставить этих людей голосовать. Если мы их не вывезем, пересмотрите, республиканцы никогда больше не выиграют выборы".

Нет никаких доказательств того, что значительное количество неграждан голосовало на каких-либо американских выборах, отмечает при этом издание. Аудит, проведенный государственным секретарем Джорджии в 2024 году, выявил, что только 20 из 8,2 миллиона человек, зарегистрированных для голосования в Джорджии, не были гражданами, и только девять когда-либо голосовали.

Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США06.10.25, 09:25 • 16011 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Обыск
Выборы в США
Социальная сеть
Джорджия (штат США)
Национальная гвардия (США)
Миннесота
Нью-Джерси
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
The New York Times
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Вирджиния
Дональд Трамп
Техас
Соединённые Штаты