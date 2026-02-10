Демократи та Білий дім обмінюються пропозиціями на тлі наближення шатдауну для відповідального за імміграційні операції DHS

Лідери демократів у Конгресі США заявили пізно в понеділок, що пропозиція Білого дому є "неповною та недостатньою", на тлі того, як вони вимагають нових обмежень на імміграційні заходи президента США Дональда Трампа лише за кілька днів до закінчення терміну фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) країни, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявили, що зустрічна пропозиція Білого дому до списку вимог, які вони передали на вихідних, "не містить ні деталей, ні законодавчого тексту" та не враховує "занепокоєння американців щодо беззаконної поведінки ICE (Міграційна та митна служба США)". Пропозиція Білого дому не була оприлюднена публічно.

Заява демократів з'явилася на тлі браку часу, оскільки в суботу може розпочатися ще одне часткове припинення роботи уряду (шатдаун) у США. Серед вимог демократів - вимога щодо судових ордерів, краща ідентифікація співробітників DHS, нові стандарти застосування сили та припинення расового профілювання. Вони кажуть, що такі зміни необхідні після того, як минулого місяця федеральні агенти в Міннеаполісі застрелили двох протестувальників.

Трамп пом'якшив тон і змінює керівництво імміграційних операцій у Міннеаполісі після другої смертельної стрілянини

Раніше в понеділок лідер більшості в Сенаті республіканець Джон Тун висловив оптимізм щодо рідкісних переговорів між демократами та Білим домом, заявивши, що спостерігається "прогрес уперед".

Тун сказав, що це добрий знак, що обидві сторони обмінюються документами, і "сподіваємося, що вони зможуть знайти тут спільну мову".

Але досягти згоди щодо складного питання імміграційного контролю буде складно, особливо враховуючи, що рядові законодавці в обох партіях скептично ставляться до пошуку спільної мови, пише видання.

Республіканці відмовилися від прохань демократів, а деякі мають власні вимоги, включаючи додавання законодавства, яке вимагатиме підтвердження громадянства перед реєстрацією американців для голосування, та обмеження щодо міст, які, на їхню думку, недостатньо спрямовані на боротьбу з нелегальною імміграцією.

І багато демократів, які обурені агресивними репресіями Імміграційної та митної служби, заявили, що не проголосують ні за одну копійку фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, доки правоохоронні заходи не будуть радикально скорочені.

"У Міністерстві внутрішньої безпеки необхідні кардинальні зміни, перш ніж законопроєкт про фінансування DHS буде ухвалено, - сказав Джеффріс раніше в понеділок. - Крапка. І крапка".

Конгрес намагається переглянути законопроєкт про витрати Міністерства внутрішньої безпеки США після того, як Трамп погодився на прохання демократів про його відокремлення від більшого заходу щодо витрат, який набув чинності минулого тижня. Цей пакет документів продовжив фінансування Міністерства внутрішньої безпеки США на поточному рівні лише до 13 лютого, створивши короткий проміжок часу для дій, на тлі того, як дві партії обговорюють нові обмеження для ICE та інших федеральних посадовців.

Хоча він погодився розділити фінансування, Трамп публічно не відповів на конкретні вимоги демократів.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила наприкінці минулого тижня, що адміністрація Трампа готова обговорити деякі пункти зі списку демократів, але "інші, здається, не мають жодного підґрунтя для здорового глузду, і вони не підходять для цієї адміністрації".

Окрім ICE та Митної та прикордонної служби США (CBP), законопроєкт про національну безпеку включає фінансування Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями та Управління транспортної безпеки. Якщо Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) закриється, заявив Тун минулого тижня, "є дуже велика ймовірність, що ми зіткнемося з новими проблемами з поїздками", подібними до 43-денного шатдауном минулого року.

Законодавці обох партій запропонували виділити фінансування для ICE та прикордонної служби і ухвалити частину, що залишилася, до п'ятниці. Але Тун поставився до цієї ідеї прохолодно, заявивши натомість, що Конгрес повинен ухвалити ще одне короткострокове продовження фінансування для всього DHS, поки ведуться переговори про можливі нові обмеження.

"Якщо буде потрібен додатковий час, то, сподіваюся, демократи будуть готові до ще одного продовження", - сказав Тун.

Чимало демократів навряд чи проголосують за ще одне продовження, пише видання. Але республіканці потенційно можуть отримати достатньо голосів в обох палатах від демократів, якщо вони впевнені у переговорах.

"М'яч на боці республіканців", - заявив Джефріс у понеділок.

Трамп підписав закон про відновлення роботи уряду США та завершення часткового шатдауну