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Прогрессивное крыло демократов отступило от импичмента Трампа после внутреннего давления - Fox News

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Прогрессивные демократы в Палате представителей США отказались от инициативы импичмента Трампа после давления со стороны однопартийцев. Шри Танедар отозвал свою резолюцию об импичменте.

Прогрессивное крыло демократов отступило от импичмента Трампа после внутреннего давления - Fox News

Прогрессивная часть Демократической партии в Палате представителей США отказалась поддерживать инициативу импичмента Дональда Трампа после давления со стороны коллег по партии. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Fox News, член палаты представителей Шри Танедар, демократ из Мичигана, намеревался на этой неделе провести голосование по семи статьям импичмента Трампу с помощью механизма, известного как привилегированная резолюция. В частности, он обязывает Палату представителей рассмотреть законопроект в течение двух дней с момента его начала.

Однако лидеры демократов открыто заявили о своем несогласии с этими усилиями, а председатель фракции Демократической партии Палаты представителей Пит Агилар, демократ из Калифорнии, заявил журналистам, что это "отвлечение внимания".

Позже Танедар заявил в сообщении в X, что откажется от попыток навязать голосование.

За пятнадцать дней, с тех пор как я подал семь статей импичмента против президента Трампа, он совершил еще больше преступлений, подлежащих импичменту, самым опасным из которых является принятие частного самолета из Катара стоимостью 400 миллионов долларов, что даже члены Конгресса от Республиканской партии назвали неправильным. Поэтому, пообщавшись со многими коллегами, я решил не ставить сегодня на голосование вопрос об импичменте. Вместо этого я дополню свои статьи об импичменте и продолжу заручаться поддержкой как демократов, так и республиканцев, чтобы вместе со мной защищать Конституцию

- говорится в сообщении.

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Это произошло после того, как демократы, включая председателя Прогрессивного собрания Палаты представителей Грега Касара, демократа из Техаса, выступили против этой попытки. По информации, он сказал, что будет голосовать против этого мероприятия и назвал его "несерьезным".

Это обреченное голосование по импичменту направлено не на привлечение Трампа к ответственности, а, скорее, на защиту интересов спонсора законопроекта

 - заявил Касар.

Лидеры Республиканской партии в Палате представителей планировали провести голосование по внесению этого мероприятия, что было процедурным ходатайством, которое блокировало бы голосование всей Палаты представителей, но отменили его после того, как Танедар, видимо, упустил свой шанс навязать голосование.

Позже лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, демократ из Нью-Йорка, сказал, что ситуация "говорит сама за себя", когда его спросили, оказывал ли он давление на Танедара, чтобы тот отозвал предложение.

Резолюция Танедара вызвала политическое напряжение в рядах демократов в момент, когда партия переживает кризис идей после выборов 2024 года.

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Я уже говорил с этой трибуны, что это неправильный подход, который нам следует использовать. Я присоединюсь к членам руководящей команды и проголосую за внесение этого предложения

- заявил Агилар на своей еженедельной пресс-конференции.

На своей пресс-конференции в среду утром Танедар признал обеспокоенность коллег, однако подчеркнул, что это не остановит его намерения усовершенствовать резолюцию и привлечь поддержку в будущем.

Напомним

Ранее сообщалось, что конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар (Демократическая партия) подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

В свою очередь, американский президент в соцсети Truth Social отреагировал критикой на очередную инициативу демократов по импичменту, назвав их действия "абсурдными".

Алина Волянская

Алина Волянская

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