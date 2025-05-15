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Прогресивне крило демократів відступило від імпічменту Трампа після внутрішнього тиску - Fox News

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Прогресивні демократи в Палаті представників США відмовилися від ініціативи імпічменту Трампа після тиску з боку однопартійців. Шрі Танедар відкликав свою резолюцію про імпічмент.

Прогресивне крило демократів відступило від імпічменту Трампа після внутрішнього тиску - Fox News

Прогресивна частина Демократичної партії в Палаті представників США відмовилася підтримувати ініціативу імпічменту Дональда Трампа після тиску з боку колег по партії. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Fox News, член палати представників Шрі Танедар, демократ із Мічигану, мав намір цього тижня провести голосування за сімома статтями імпічменту Трампу за допомогою механізму, відомого як привілейована резолюція. Зокрема, він зобов'язує Палату представників розглянути законопроєкт упродовж двох днів із моменту його початку.

Однак лідери демократів відкрито заявили про свою незгоду з цими зусиллями, а голова фракції Демократичної партії Палати представників Піт Агілар, демократ із Каліфорнії, заявив журналістам, що це "відволікання уваги".

Пізніше Танедар заявив в дописі в X, що відмовиться від спроб нав'язати голосування.

За п'ятнадцять днів, відколи я подав сім статей імпічменту проти президента Трампа, він вчинив ще більше злочинів, які підлягають імпічменту, найнебезпечнішим з яких є прийняття приватного літака з Катару вартістю 400 мільйонів доларів, що навіть члени Конгресу від Республіканської партії назвали неправильним. Тому, поспілкувавшись з багатьма колегами, я вирішив не ставити сьогодні на голосування питання про імпічмент. Натомість я доповню свої статті про імпічмент і продовжу заручатися підтримкою як демократів, так і республіканців, щоб разом зі мною захищати Конституцію

- йдеться в дописі.

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Це сталося після того, як демократи, включно з головою Прогресивних зборів Палати представників Грегом Касаром, демократом із Техасу, виступили проти цієї спроби. За інформацією, він сказав, що голосуватиме проти цього заходу і назвав його "несерйозним".

Це приречене голосування щодо імпічменту спрямоване не на притягнення Трампа до відповідальності, а, скоріше, на захист інтересів спонсора законопроєкту

 - заявив Касар.

Лідери Республіканської партії в Палаті представників планували провести голосування щодо внесення цього заходу, що було процедурним клопотанням, яке блокувало б голосування всієї Палати представників, але скасували його після того, як Танедар, мабуть, упустив свій шанс нав'язати голосування.

Пізніше лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, демократ із Нью-Йорка, сказав, що ситуація "говорить сама за себе", коли його запитали, чи чинив він тиск на Танедара, щоб той відкликав пропозицію.

Резолюція Танедара викликала політичне напруження в лавах демократів у момент, коли партія переживає кризу ідей після виборів 2024 року.

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Я вже говорив з цієї трибуни, що це неправильний підхід, який нам слід використовувати. Я приєднаюся до членів керівної команди і проголосую за внесення цієї пропозиції

- заявив Агілар на своїй щотижневій пресконференції.

На своїй пресконференції в середу вранці Танедар визнав занепокоєння колег, однак підкреслив, що це не зупинить його наміру вдосконалити резолюцію і залучити підтримку в майбутньому.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар (Демократична партія) подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

В свою чергу, американський президент у соцмережі Truth Social відреагував критикою на чергову ініціативу демократів щодо імпічменту, назвавши їхні дії "абсурдними".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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