Конгресмен-демократ Шрі Танедар ініціював імпічмент Трампу в Палаті представників США
Київ • УНН
Демократ Шрі Танедар звинувачує Трампа у перевищенні повноважень, тиску на ЗМІ та зловживанні владою. Він вважає, що дії Трампа руйнують демократію в країні.
Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар (Демократична партія) подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.
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На думку політика, Трамп, зокрема, винен у незаконному скороченні фінансування урядових відомств через Департамент ефективності уряду без дозволу Конгресу, агресивна тарифна політика, тиск на журналістів, хабарництво, втручання в роботу судової системи, незаконний збір особистої інформації громадян та перевищення повноважень.
Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не "бореться за Америку". Він руйнує її і ставить під загрозу нашу демократію
Він додав, що, на його думку, Трамп "намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства".
Нагадаємо
На початку квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін (штат Техас) заявив, що протягом наступних 30 днів висуне звинувачення для початку процедури імпічменту президенту США Дональду Трампу. Виступаючи перед протестувальниками на мітингу проти Трампа у Вашингтоні, Грін заявив, що Трамп "не заслуговує" на обійману ним посаду.
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