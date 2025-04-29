Конгрессмен-демократ Шри Танедар инициировал импичмент Трампу в Палате представителей США
Киев • УНН
Демократ Шри Танедар обвиняет Трампа в превышении полномочий, давлении на СМИ и злоупотреблении властью. Он считает, что действия Трампа разрушают демократию в стране.
Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар (Демократическая партия) подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
По мнению политика, Трамп, в частности, виновен в незаконном сокращении финансирования правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства без разрешения Конгресса, агрессивной тарифной политике, давлении на журналистов, взяточничестве, вмешательстве в работу судебной системы, незаконном сборе личной информации граждан и превышении полномочий.
Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не "борется за Америку". Он разрушает ее и ставит под угрозу нашу демократию
Он добавил, что, по его мнению, Трамп "пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства".
Напомним
В начале апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин (штат Техас) заявил, что в течение следующих 30 дней выдвинет обвинения для начала процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. Выступая перед протестующими на митинге против Трампа в Вашингтоне, Грин заявил, что Трамп "не заслуживает" занимаемую им должность.
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